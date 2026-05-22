(PISMO BRALCA) V vednost Dušanu Kebru in Darku Nikolovskemu

Piše: Tone Kuzma, Polhov Gradec

Volitve so temelj demokracije. Ko ljudstvo na volitvah odloči, kdo bo vodil državo, je dolžnost vseh političnih akterjev, da rezultat spoštujejo, tudi če jim ni všeč. Prav zato je nevarno, ko posamezni aktivisti, del leve opozicije, sindikati in interesna omrežja že od prvega dne po volitvah poskušajo ustvariti dvom v legitimnost demokratične odločitve državljanov.

Namesto spoštovanja ustavnega reda gledamo poskuse političnega pritiska preko ulic, referendumskih groženj, ustavnih pritožb brez resnih dokazov in ustvarjanja izrednega stanja v javnosti. Cilj ni obramba demokracije, ampak preprečiti oblikovanje vlade, ki jo je podprla parlamentarna večina.

Bistvo problema je strah tranzicijskih omrežij pred izgubo vpliva in privilegijev. Desetletja so obvladovali pomembne dele državnih institucij, medijev, državnih podjetij in finančnih tokov. Zdaj pa prvič obstaja resna možnost, da bo nova vlada odprla vprašanja odgovornosti, korupcije in političnih zlorab.

Prav zato mnoge tako moti ustanavljanje SKOK-a in napoved preiskav spornih poslov, političnih povezav ter domnevnih korupcijskih mrež. Posebej jih skrbi možnost razkritja prisluškovanj in drugih dokazov, ki naj bi potrjevali klientelizem in dogovarjanje v ozadju. Strah pred izgubo vpliva in morebitno kazensko odgovornostjo je postal močnejši od spoštovanja demokratičnih pravil.

Najbolj zaskrbljujoče pa je, da nekateri odkrito govorijo, da je treba Janezu Janši preprečiti mandat “za vsako ceno”. To ni več normalna politična konkurenca, ampak nevarna logika, po kateri volitve veljajo samo takrat, ko zmaga “prava” stran. Takšno razmišljanje vodi v destabilizacijo države in spodkopavanje zaupanja v ustavni red.

Demokracija pomeni, da oblast pride in gre po volji volivcev. Če nekdo izgubi volitve, ima pravico do opozicije, protestov in političnega boja – nima pa pravice rušiti legitimnosti institucij samo zato, ker rezultat ni po njegovem okusu.

Slovenija danes ne potrebuje politične histerije, ampak spoštovanje ustave, zakonov in demokratične volje ljudi.