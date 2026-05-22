(VABILO) Korenine Slovencev – kaj je novega?

Projekt Korenine Slovenov in Evropejcev

vas vabi na konferenco in predstavitev novih raziskav

s področja jezika, zgodovine in etnologije

Slovencev in drugih Evropejcev,

ki bo potekala

5. junija 2026

9:00 – 14:10

Muzej VSO

Cankarjeva cesta 11

1000 Ljubljana

Vhod bo 15 minut po začetku konference zaprt. Prosimo za točen prihod.

V primeru zamude pozvonite na zvonec muzeja, vendar poznejši vstop ni zagotovljen.

Spoštovani

Prišlo je do novih pomembnih odkritij na področju jezikoslovja, zgodovine, izvora narodov in etnologije. Predstavljena bodo nova raziskovanja in razlage starodavnih napisov ter jezikovnih povezav med indo-evropskimi narodi:

· Slovenski napis na 2.400 let stari situli

· Indija in migracije v starem veku

· Čisto slovenski jezik na etruščanskem kipu

· Kaj razodeva napis na znanem ventskem meču?

· Slovenci razumemo jezik, ki so ga v starih časih govorili na jugu Italije

· Zgodba napisov iz Pyrgija

· Delavnica branja starih napisov

Avtorji vam bodo svoja odkritja osebno predstavili ter vam z veseljem odgovorili na vaša vprašanja.