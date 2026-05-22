V novi Demokraciji preberite: Z novo desnosredinsko vlado prihaja SKOK

Piše: Anamarija Novak

Hrvaška je z uspešnim delovanjem USKOK-a dokazala, da specializiran in neodvisen protikorupcijski organ prinaša konkretne rezultate. Zato so Demokrati napovedali ustanovitev SKOK-a – Specializirane tožilske enote za pregon korupcije in organiziranega kriminala.

V več kot dveh desetletjih je hrvaški Urad za boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu (USKOK) izpeljal številne odmevne preiskave in sodbe proti visokim funkcionarjem, političnim strankam in gospodarskim omrežjem. To je pretreslo hrvaško javnost, a hkrati izboljšalo percepcijo korupcije in okrepilo zaupanje v pravosodje. Hrvaški primer kaže, da lahko dobro opremljen in zaščiten specializirani organ premaga razpršeno pristojnost, pomanjkanje kontinuitete in politične vplive. Po naših informacijah je ekipa, ki naj bi prevzela ministrstvo za pravosodje, že pripravila v veliki meri koalicijsko usklajen zakon za zatiranje organiziranega kriminala in korupcije.

Specializirani protikorupcijski sodni oddelek

Pri tem se po vzoru uspešnega hrvaškega USKOK-a predvideva ustanovitev SKOK-a – Specializirane tožilske enote za pregon korupcije in z njo povezanega organiziranega kriminala. Zakon naj bi tako prinesel ciljne spremembe v štiri ključne zakone: v zakon o sodiščih, zakon o sodnikih, zakon o državnem tožilstvu ter zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Osnovni cilj reforme je ustvariti specializirano, strokovno visoko usposobljeno in bolje varovano verigo pregona, od preiskave prek tožilstva pa vse do pravnomočne sodbe na najvišji instanci. Kot smo izvedeli, zakon predvideva, da naj bi na ljubljanskem okrožnem in višjem sodišču ter na vrhovnem sodišču delovali posebni specializirani oddelki za korupcijo in organizirani kriminal. Ti oddelki bi bili izključno pristojni za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj, v katera so vpleteni javni funkcionarji, javni uslužbenci ali drugi nosilci javnih pooblastil.

