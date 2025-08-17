Spet incident med varnostniki in slovenskimi turisti v Istri – druga stran je povedala povsem svojo plat zgodbe

Piše: C. R.

Na plaži v hrvaški Savudriji pri hotelu Kempinski so varnostniki v noči na soboto napadli skupino mladih slovenskih turistov, poroča portal 24ur. Dva od napadenih sta zdravniško pomoč poiskala v Sloveniji. V hotelu so dogodek potrdili in ga obžalujejo. Z dogodkom so seznanjeni tudi pri podjetju Klemm Security, pri katerem so zaposleni varnostniki.

Po navedbah dveh žrtev se je skupina sprva družila v vikendu, okoli 22. ure pa so se odpravili na plažo. Do njih je nato pristopil varnostnik in jih začel preganjati. Ker so bili na javni plaži, jih je zanimalo, zakaj jih preganja. Varnostniku sta se zatem pridružila še dva kolega.

Med čakanjem na prihod policije so varnostniki po navedbah žrtev napadli skupino Slovencev. Ti so napad posneli ter poklicali policijo in reševalce. Dva od napadenih sta zdravniško pomoč poiskala tudi v Sloveniji.

Direktor hotela Ninoslav Vidović je povedal, da je z incidentom seznanjen, a se je od njega distanciral, češ da je zanj odgovorna zunanja varnostna služba. Na vprašanje, na čigav ukaz so bili varnostniki na plaži, ni želel odgovoriti, še poroča portal 24ur.

V hotelu Kempinski Adriatic Savudrija incident na plaži Alberi v njihovi koncesiji obžalujejo.

“Prišlo je do fizičnega spopada med varnostniki, zaposlenimi v podjetju Klemm Security, ki našemu hotelu zagotavlja varnostne storitve, in skupino ljudi, ki so bili na plaži in niso bili gostje hotela,” so zapisali v sporočilu za javnost. Dodali so, da so bili v spopadu poškodovani vpleteni na obeh straneh.

Zaposleni v varnostni družbi, ki so bili udeleženi v incidentu, so po njihovih navedbah suspendirani z dela do zaključka policijske preiskave in objave uradnega poročila. “Če bosta ugotovljeni odgovornost ali nezakonito ravnanje, bodo sprejeti ustrezni ukrepi,” so še dodali.

Z incidentom so seznanjeni tudi v podjetju Klemm Security.

“Skupina mladih, pod vidnim vplivom alkohola, je motila javni red in mir ter uničevala lastnino varovanega objekta, hotela Kempinski. Kljub večkratnim opozorilom zaposlenih v našem podjetju, so posamezniki ta ignorirali, po tretjem opozorilu pa je prišlo tudi do fizičnega napada na varnostnike. To je privedlo do konflikta, v katerem sta obe strani utrpeli lažje poškodbe,” so v sporočilu za javnost zapisali pri podjetju.

Kot so dodali, so varnostniki poklicali policijo. “Podjetje obsoja vse oblike nasilja in obžaluje eskalacijo, ki je v tem primeru povzročila poškodbe obeh vpletenih strani, kot tudi neizmerno škodo ugledu stranke, ki spodbuja najvišje turistične in varnostne standarde,” so še zapisali in dodali, da v celoti sodelujejo pri policijskih preiskavah.

To je sicer drugi večji primer incidenta med varnostniki in slovenskimi turisti v Istri. V Poreču so denimo varnostniki hudo poškodovali mladega Slovenca.