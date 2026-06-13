Španski socialisti se potapljajo v korupcijske škandale

Piše: Bogdan Sajovic

Španski socialisti se opotekajo iz škandala v škandal. Korupcija v vrhu stranke in vlade. Obtožena tudi brat in žena predsednika vlade. V preiskavi zaradi korupcije tudi nekdanji predsednik vlade Zapatero.

Španska vladajoča socialistična stranka (Partido Socialista Obrero Español – PSOE) pod vodstvom predsednika vlade Pedra Sáncheza se v zadnjih letih sooča z naraščajočim valom obtožb o korupciji. Te preiskave so dosegle najvišje ravni stranke, vključno z ožjim krogom Sánchezove družine (žena in brat premierja), v korupcijskih obtožbah pa se pojavljajo celo visoki nekdanji funkcionarji, kot je nekdanji predsednik vlade José Luis Rodríguez Zapatero.

Opozicija ocenjuje, da gre za »galaksijo korupcije«, medtem ko vlada in PSOE skupaj z »zavezniškimi mediji« obtožbe zavračata kot »politično motivirane napade skrajne desnice, medijev in sodnikov«. Del preiskav namreč izvira iz ovadb sindikata Manos Limpias (Čiste roke), ki ima povezave s politično desnico. Sánchez je večkrat zatrjeval, da so njegova družina in zavezniki nedolžni, ter primere označil kot del »operacije nadlegovanja« ali »kampanje blatenja«, namenjene destabilizaciji njegove vlade pred prihodnjimi volitvami. Hkrati je izrazil dvome o neodvisnosti sodstva, čeprav razglaša, da bodo sodelovali s pravosodjem.

Sánchezova žena obtožena korupcije in poneverbe

Najbolj oseben in odmeven primer zadeva Begoño Gómez, ženo premierja Pedra Sáncheza. Aprila 2024 je ovadba sindikata Manos Limpias sprožila preiskavo, ki se osredotoča na obtožbo, da je Gómezova izkoristila položaj žene predsednika vlade za uveljavitev zasebnih interesov, zlasti prek magistrskega programa, ki ga je vodila na univerzi Complutense v Madridu.

Aprila 2026 je sodnik po dveletni preiskavi Gómezovo formalno obtožil malverzacij, zlorabe vpliva, korupcije v poslovnih zadevah in poneverbe sredstev. Primer vključuje tudi njeno sodelavko Cristino Álvarez in poslovneža Juana Carlosa Barrabésa. Obtožbe obsegajo uporabo institucionalnega vpliva za pridobivanje sponzorjev, »obvoz« javnih razpisov in priporočanje »prijateljskih« podjetij (del teh je bil povezan z Barrabésom) javnim ustanovam ter zlorabo javnih sredstev. Gómezova se bo 9. junija 2026 soočila s predhodno obravnavo. Vsi vpleteni zanikajo kakršno koli nepravilnost, medtem ko tožilci zahtevajo kazni do 24 let zapora.

Škandal je leta 2024 sprožil Sánchezovo dramatično petdnevno »refleksijo«, med katero je razmišljal o odstopu, a se je nazadnje odločil ostati.

To pa ni edini primer, na katerem opozicija gradi obtožbe, da Sánchezova družina in politični zavezniki prestopajo mejo med javno funkcijo in zasebno koristjo.

Bratu premierja sodijo zaradi nepotizma

V primežu sodstva je tudi Sánchezov mlajši brat David Sánchez, ki je znan tudi kot glasbenik in dirigent David Azagra in je konec maja 2026 stopil pred sodišče v Badajozu (Extremadura). Obtožen je zlorabe vpliva in zlorabe javnega položaja, in sicer skupaj z nekdanjim regionalnim voditeljem PSOE Miguelom Ángelom Gallardom in drugimi. Obtožbe sicer segajo v julij 2017, ko je Pedro Sánchez vodil PSOE na nacionalni ravni, a še ni bil predsednik vlade. Tožilci trdijo, da je socialistični svet v Badajozu ustvaril prilagojeno delovno mesto koordinatorja javnih glasbenih šol posebej za Davida, se pravi brez ustreznega konkurenčnega postopka. Da so tako rekoč ustanovili »delovno mesto po meri«. David Sánchez, ki je po začetku preiskave odstopil z mesta koordinatorja, vse obtožbe kakopak zanika in zatrjuje, da gre za »politično motivirano umazano kampanjo desnice proti družini Sánchez«, saj tudi njegov primer – tako kot primer njegove snahe – izvira iz ovadbe sindikata Manos Limpias. Tudi obramba na sojenju, kjer Davidu grozi tri leta zapora, stalno ponavlja, da gre za politično preganjanje in ne za kaznivo dejanje.

Korupcija tudi v socialistični vladi

Primer Koldo-Ábalos je eden najhujših škandalov v vrstah socialistične stranke. Gre za podkupnine pri pogodbah za maske in opremo med pandemijo covida-19. Neposredno obremenjuje Joséja Luisa Ábalosa, nekdanjega ministra za promet in nekoč ključnega Sánchezovega zaveznika, ter njegovega svetovalca Kolda Garcío. Obtožnica navaja, da gre za kriminalno organizacijo, ki je zagrešila podkupnine, zlorabo vpliva ter malverzacije pri dodeljevanju pogodb v vrednosti več milijonov evrov. Ábalosu grozi dolga zaporna kazen, saj tudi v njegovem primeru tožilci zahtevajo 24 let zapora. Primer še zdaleč ni dokončno preiskan, saj tožilstvo trdi, da gre za široko razvejano korupcijo, ki vsebuje nepravilne javne pogodbe in nezakonito financiranje socialistične stranke. Napovedujejo se racije in aretacije skorumpiranih socialističnih funkcionarjev in z njimi povezanih uradnikov po več ministrstvih.

Preiskava nekdanjega premierja

José Luis Rodríguez Zapatero, ki je bil predsednik španske vlade v letih 2004–2011, je maja 2026 postal prvi nekdanji španski premier v demokratični zgodovini, proti kateremu je bila uvedena preiskava v kazenski zadevi – zaradi korupcije.

Tako imenovani primer Plus Ultra se nanaša na državno pomoč (»bailout«) majhni letalski družbi Plus Ultra v višini 53 milijonov evrov leta 2021, med pandemijo covida. Podjetje ima povezave z Venezuelo. Preiskava sumi, da je bil del teh javnih sredstev uporabljen za pranje venezuelskega umazanega narkodenarja prek Francije, Švice in Španije. Gre za povezavo z režimom Nicolása Madura, ki je bil velik zaveznik španskih socialistov.

Glede na obtožbe je Zapatero vodja mreže za trgovino z vplivom. Svoje osebne stike in dostop do visokih vladnih uradnikov (tudi v vladi svojega naslednika Pedra Sáncheza) naj bi izrabljal za odobritev pomoči, od česar je pridobil materialne koristi. Po ocenah preiskovalnega sodnika so Zapatero in ljudje iz njegovega kroga prejeli okoli 1,95 milijona evrov nezakonitih provizij prek »offshore podjetij«. Policija je 19. maja 2026 opravila preiskave v Zapaterovi pisarni in v podjetju njegovih hčera. V sefu so našli luksuzni nakit in ure v vrednosti več deset tisoč evrov. V kopalnici enega izmed Zapaterovih tesnih sodelavcev pa so našli skritih 280 tisoč evrov v gotovini. Preiskava se razširja tudi na morebitne povezave v trgovini z venezuelskim zlatom, nafto in drugimi posli.

Za zdaj obtožnica proti Zapateru vsebuje trgovino z vplivom, članstvo v kriminalni organizaciji, ponarejanje dokumentov in pranje denarja. Zapatero je vse obtožbe zavrnil, češ da ni storil ničesar narobe in da je pripravljen sodelovati s sodnikom. Gre za enega najodmevnejših političnih škandalov v Španiji v zadnjem času, saj gre za bivšega predsednika vlade.

Zadeva pa je hud udarec za vlado Pedra Sáncheza in tudi za stranko PSOE, saj je Zapatero še vedno pomembna figura levega političnega spektra. Da o vseh drugih korupcijskih škandalih niti ne govorimo.

Opozicija zahteva predčasne volitve

Vsi preiskovani ali kakor koli vpleteni v korupcijske škandale, njihovi odvetniki, vrh vlade in socialistične stranke, vsi politični zavezniki ter prijateljski mediji v en glas kričijo, da gre za primere »pravne vojne« opozicijske desnice. Oziroma da so tarče pristranskih in politično motiviranih policistov, tožilcev, preiskovalnih sodnikov … Obenem pa hinavsko trdijo, da so seveda popolnoma pripravljeni sodelovati v preiskavah in da se bo izkazala nedolžnost vlade, stranke in vseh obtoženih.

Neprijetno za socialiste pa je, da so 27. maja 2026 protikorupcijski policisti izvedli racijo na nacionalnem sedežu PSOE v Madridu. Po nalogu preiskovalnega sodnika so iskali dokumente o plačilih okoli 178.000 evrov operativki Leire Díez za načrt diskreditacije sodnikov, tožilcev in preiskovalcev, ki obravnavajo primere proti stranki ali vladi. To vključuje prizadevanja za spodkopavanje preiskav zoper Begoño Gómez, Davida Sáncheza in druge. V preiskavi se je med drugim znašel tudi nekdanji organizacijski sekretar stranke Santos Cerdán, ki ga sumijo zlorabe položaja, podkupnine in sorodnih kaznivih dejanj.

Zdaj opozicijski stranki PP (Partido popular – ljudska stranka) in Vox zahtevata predčasne volitve in PSOE označujeta za »mafijo«. Sánchez odklanja predčasne volitve, češ da Španija potrebuje stabilnost. A prav ti škandali stabilnost spodkopavajo, saj se nekateri koalicijski partnerji že skušajo distancirati od diskreditirane socialistične vrhuške.

Od socialistov pa so se že distancirali volivci, saj ankete napovedujejo stranki PP okoli 148, Voxu pa okoli 60 sedežev v novem parlamentu; to je več kot dovolj za prevzem vlade, potrebnih je namreč 176 sedežev.