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Tropske noči: Ponekod na Primorskem temperatura ponoči ni padla pod 28 stopinj Celzija

FokusSlovenija
(Foto: Pixabay)

Piše: C. R., STA

Ponekod na Primorskem temperatura po poročanju Agencije RS za okolje (Arso) ponoči ni padla pod 28 stopinj Celzija, v Podnanosu pa so ob 6. uri izmerili že več kot 30 stopinj Celzija. Medtem pa se je v zatišnih legah Notranjske temperatura ponekod spustila pod 15 stopinj Celzija.

Po poročanju Arsa so se danes na Primorskem zbudili v zelo toplo jutro. Tam je ponoči zapihala burja, zaradi katere se marsikje temperatura ni spustila pod 28 stopinj Celzija, so zapisali na Facebooku.

Ob 6. uri so v Podnanosu izmerili 30,2 stopinji Celzija. Tik pod 30, in sicer 29,8 stopinje Celzija so zjutraj namerili v Biljah pri Novi Gorici, 28,8 stopinje Celzija na Markovcu v Kopru, desetinko manj pa v Kubedu. V Dolenjah pri Ajdovščini je bilo ob 6. uri 28,5 stopinje Celzija.

Drugače pa je bilo v zatišnih legah na Notranjskem, kjer se je temperatura ponekod spustila pod 15 stopinj Celzija, so še dodali na Arsu.

Na Arsu tudi za danes na Primorskem napovedujejo povečini šibko burjo, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Popoldne bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 36, na Primorskem do 38 °C.

Ob visokih temperaturah je Arso zaradi velike toplotne obremenitve po nižinah za danes izdal rdeče opozorilo za jugovzhodno in osrednjo Slovenijo, drugod po državi velja oranžno opozorilo.

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