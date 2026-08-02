Madonna z novim albumom podira mejnike

Piše: Tonja Oblak

Madonna je s svojim novim studijskim albumom Confessions on a Dance Floor II, ki je izšel 3. julija, pristala na prvem mestu lestvic v ZDA, Združenem kraljestvu, Avstraliji, Španiji, Kanadi in še kje.

Kraljica popa je prejšnji album z naslovom Madame X izdala leta 2019 in tudi z njim dosegla prvo mesto na lestvicah. Še več – z novim albumom se je že trinajstič uvrstila na prvo mesto uradne britanske lestvice albumov (Official Albums Chart), s čimer se je izenačila s kraljem rokenrola Elvisom Presleyjem. Oba sta tako kot solo izvajalca z največ albumi na prvem mestu v zgodovini Velike Britanije. Absolutni rekord v VB še vedno drži skupina The Beatles s 15 albumi na prvem mestu – toliko pa jih ima po novem tudi skupina The Rolling Stones (Madonna in Presley sta na tej večni lestvici na drugem mestu).

Podobno je v ZDA – tudi tam sta Madonna in Presley zdaj izenačena z desetimi albumi na prvem mestu prestižne lestvice Billboard 200. Tu je treba dodati, da omenjena lestvica uradno beleži podatke po letu 1956, zato nekateri Presleyjevi zgodnji albumi v to statistiko niso všteti. Je pa Madonna v ZDA šele četrta izvajalka, ki je dosegla deset uvrstitev na prvem mestu tako na lestvici Billboard 200 kot Hot 100 – pred njo je to uspelo Beatlem, Taylor Swift in Draku.

»Sanje se zares uresničijo«

Po podatkih revije Billboard je Madonnina plošča Confessions on a Dance Floor II tudi najbolje prodajani album v ZDA; v prvem tednu po izidu je dosegel 134.000 prodanih izvodov, poročajo tuji mediji.

»Z besedami ne morem opisati, kako hvaležna in presenečena sem nad neverjetnim sprejemom albuma. Hvala vsem, ki ste pomagali uresničiti te sanje. Še vedno se ščipam in ne morem verjeti, da je album na prvem mestu po vsem svetu. Moje sanje so bile, da bi to poletje ljudi pripravila do plesa in jim prinesla veselje! Sanje se zares uresničijo,« je 67-letnica zapisala na Instagramu. Delila je tudi objavo svoje založbe Warner Records, in sicer, da je njen novi album dosegel prvo mesto na 13 lestvicah po vsem svetu, vključno z ZDA, Avstralijo, Združenim kraljestvom, Španijo in Kanado.

Kritiki ga hvalijo

Novi album s je nadaljevanje Madonninega albuma iz leta 2005 Confessions on a Dance Floor, za katerega je prejela grammyja za najboljši album elektronske oziroma plesne glasbe. Za novi album Confessions II glasbeni kritiki pravijo, da gre za njen najboljši album v zadnjih dvajsetih letih. »Po letih brezglavega lovljenja modernih trendov, kot sta trap in latino pop, se Madonna ponovno odlično počuti v starih kolesnicah klasične plesne glasbe. Preko nje nam slikovito pripoveduje zgodbe iz svojega življenja v New Yorku v 80. letih. To je njen najbolj vitalen album v zadnjih dveh desetletjih,« je denimo zapisal Alexis Petridis v reviji The Guardian.

Vodilni singel z albuma je sicer »Bring Your Love«, ki ga je posnela skupaj s popzvezdnico Sabrino Carpenter. Med pesmimi, ki jih velja omeniti, je tudi »Bloodline«, ki jo je napisala in izvedla skupaj s hčerko Lourdes Leon – Lolo. Pesem je zelo osebna in govori o prenosu ustvarjalne energije z matere na hčer, soočanju z javnim pritiskom ter ohranjanju lastne identitete.

Svetovna turneja jeseni

Kot je bilo pričakovati, bo Madonna novi album pospremila tudi s svetovno turnejo; poimenovala jo je »The Celebration of Confessions Tour«, začela pa se bo novembra s koncertom v dvorani Madison Square Garden v New Yorku. Evropski del turneje je načrtovan za pomlad, pri čemer so največja koncertna prizorišča predvidena v Londonu, Parizu, Berlinu in Milanu.