Premier Janez Janša na vrhu Škrlatice. Kaj je sporočil s kraljice slovenskih gora?

Piše: Nova24tv.si

Slovenski premier Janez Janša se je včeraj s soprogo Urško v družbi slovenskih gornikov tradicionalno povzpel na Škrlatico, in tako obeležil 30. obletnico vrnitve križa na njen vrh. Križ, ki ga je TKS postavil na vrh Škrlatice leta 1934 v spomin umrlim gornikom in ga je blagoslovil škof Rožman, so leta 1953 lokalni skrajneži odžagali in vrgli čez steno. Njegove ostanke so Skalaši po osamosvojitvi rešili iz grape in nato leta 1996 novega vrnili na vrh Škrlatice.

Znamenje križa na drugi najvišji slovenski gori Škrlatici (2740 m) je torej simbol spomina na umrle gornike, pričevanje o slovenski planinski tradiciji ter zgodba o času, ko je bil križ odstranjen zaradi ideoloških razlogov. Po treh desetletjih od njegove vrnitve leta 1996 križ na Škrlatici ostaja ena najbolj prepoznavnih točk slovenskega visokogorja.

“Škrlatica 1996-2026. 30 let. #SGKSkala. Kljub vročini in nevihti včeraj danes krasen vzpon v odlični družbi slovenskih gornikov. Zaključili s sveto mašo v Vratih,” je na omrežju Facebook zapisal ministrski predsednik Janez Janša.

Spomnimo, da so člani Slovenskega gorniškega kluba dr. Henrika Tume, ki nadaljuje tradicijo nekdanjih Skalašev, križ na Škrlatico vrnili kljub nasprotovanjem. Med pobudniki za vrnitev križa na škrlatico so bili tudi Janez Janša skupaj s Tonetom Jegličem in drugimi sodelavci, saj so želeli obnoviti zgodovinsko tradicijo in izdelati čim bolj natančno kopijo prvotnega križa. Novi križ je izdelal mojster Peter Berglez s pomočjo sodelavcev.

Pri izdelavi so upoštevali podobo starega križa, zato je današnji križ skoraj enak tistemu iz leta 1934. Nato so številni gorniki julija 1996 križ prinesli na vrh Škrlatice in ga med zahtevnim podvigom postavili na isto mesto. Postavitev križa so podprli občina Kranjska Gora, lokalni predstavniki in uprava Triglavskega narodnega parka, nekatere državne ustanove pa so temu nasprotovale, a novi križ je kot znamenje zgodovinskega spomina, poprava krivice in nadaljevanje več kot stoletne slovenske planinske tradicije ostal na vrhu Škrlatice. Prvega avgusta 1996 je novi križ dovški blagoslovil župnik France Urbanija.

Skalaši že vse od 1.avgusta 1996 naprej vsako leto na vrhu gore molijo za vse žrtve gora in blaginjo domovine. Tako je bilo tudi letos: “Škrlatica 1996-2026. 30 let. SGKSkala . Kljub vročini in nevihti včeraj danes krasen vzpon v odlični družbi slovenskih gornikov. Zaključili s sveto mašo v Vratih,” je o včerajšnjem vzponu na svojem FB profilu kratko poročal slovenski premier in predsednik SDS Janez Janša, in tako obudil spomin na zgodovino križa, spomnil na razloge, zaradi katerih je bil postavljen in opozoril na pomen skalaške tradicije.

J. S.