Soroseva Fundacija za odprto družbo financirala skupine, povezane z islamskim terorizmom

Piše: C. R.

V nedavno objavljenem poročilu, ki ga povzema konservativni medij The European Conservative, je razkrito, da je fundacija Open Society Foundations (OSF), ki jo je ustanovil ameriški milijarder George Soros, prek mreže partnerskih organizacij v zadnjem desetletju posredno financirala več skupin, povezanih z islamskim ekstremizmom – vključno z organizacijami, ki imajo domnevne povezave z Muslimansko bratovščino in palestinsko marksistično-teroristično skupino PFLP.

Poročilo, na katerega se sklicuje The European Conservative, razkriva, da je OSF posredno usmerila več milijonov ameriških dolarjev v organizacije, ki se nahajajo v Evropi, ZDA, Severni Afriki in na Bližnjem vzhodu. V mnogih primerih je šlo za financiranje prek tretjih nevladnih organizacij, ki nato sredstva razdelijo naprej – kar naj bi otežilo transparentnost in nadzor nad končnimi prejemniki.

Ena od osrednjih ugotovitev poročila je, da je bil pomemben delež teh sredstev preusmerjen v projekte in organizacije, povezane z Muslimansko bratovščino, ki je v več državah – vključno z Egiptom – označena kot teroristična organizacija.

“Ugotovljeno je bilo, da so milijoni dolarjev iz fonda OSF v zadnjih letih končali pri organizacijah, ki promovirajo radikalne islamistične poglede ali delujejo kot krinka za ekstremistične mreže,” navaja The European Conservative.

V poročilu so izpostavljene organizacije kot sta Al-Haq in Al-Mezan, ki naj bi po podatkih izraelskih in evropskih varnostnih služb imeli tesne povezave s Popularno fronto za osvoboditev Palestine (PFLP) – skupino, ki sta jo EU in ZDA uvrstili na seznam terorističnih organizacij.

“Ti subjekti ne izvajajo zgolj pravnih in humanitarnih aktivnosti, temveč v določenih primerih tudi sodelujejo pri širjenju političnih narativov, ki so neposredno povezani z oboroženimi skupinami,” navaja poročilo, ki ga povzema The European Conservative.

Kljub razkritjem The European Conservative ugotavlja, da iz OSF zaenkrat niso podali nobene uradne izjave v zvezi s poročilom. Znano pa je, da se fundacija javno zavzema za demokratične vrednote, človekove pravice in pluralizem, pri čemer pogosto financira projekte na občutljivih političnih območjih.

“Očitno je, da OSF pogosto deluje v sferah, kjer je meja med ‘civilno družbo’ in političnim aktivizmom zelo tanka,” poudarja avtor članka, Zolta Győri.

Razkritja prihajajo v času povečanih kritik nad t. i. “mehko močjo” nevladnih organizacij, ki so povezane z velikimi mednarodnimi fundacijami. Kritiki opozarjajo, da lahko nepriznan politični vpliv skozi takšno financiranje ogrozi demokratične procese v posameznih državah.

Politični predstavniki iz vrst konservativcev so že pozvali k reviziji virov financiranja nevladnih organizacij, predvsem tistih, ki delujejo na področjih, kjer obstaja tveganje za povezave z ekstremizmom.

Vir: The European Conservative, “Soros Group Funneled Millions to Extremists, Report Says”