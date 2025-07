Socialistični paradoks: ljudje v revščini, voditelji v razkošju

Piše: Moja Dolenjska

Socialistične države pogosto poudarjajo enakost, solidarnost in družbeno pravičnost. Toda praksa na terenu pogosto kaže drugačno sliko: medtem ko prebivalstvo živi v pomanjkanju, njihovi voditelji uživajo privilegije, ki spominjajo na razkošje najbogatejših delov sveta. Eden izmed najbolj znanih primerov tega paradoksa je Severna Koreja, a podobni vzorci se pojavljajo tudi drugje – na Kubi, v Venezueli in do neke mere tudi v Eritreji.

Severna Koreja velja za enega najbolj izoliranih in represivnih režimov na svetu. Po ocenah Svetovnega programa za prehrano (WFP) iz leta 2023 več kot 40 % prebivalcev trpi zaradi kronične podhranjenosti. Kim Džong Un, vrhovni voditelj države, pa uživa v luksuznih avtomobilih, uvoženih žganih pijačah, ekskluzivnih vilah in celo lastnih zabaviščnih

kompleksih. Uvoz luksuznih izdelkov kljub sankcijam poteka prek mrež posrednikov.

Na Kubi turisti uživajo bogato ponudbo, medtem ko domačini pogosto čakajo v vrstah za osnovna živila. Voditelji Komunistične partije pa imajo dostop do trgovin z izdelki v tujih valutah, do zasebne oskrbe in potovanj.

Od leta 2015 je iz Venezuele pobegnilo več kot 7 milijonov ljudi. Medtem pa elita, povezana z režimom Nicolása Madura, kopiči bogastvo z nepremičninami v tujini in luksuznimi vozili, kljub temu, da večina prebivalstva preživi z manj kot 2 USD na dan.

Paradoks socializma: teorija proti resničnosti Socializem v teoriji obljublja enakost, a v praksi pogosto vodi do centralizirane moči in oligarhije. Voditelji, ki nasprotujejo kapitalizmu, živijo kot najbogatejši sloji držav, ki jih javno kritizirajo.