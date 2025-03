Skrajni levičarji uničujejo Tesle – Musk je nasilje napovedal že pred leti

Piše: I.K. (Nova24tv)

V ZDA se je v zadnjih dnevih zgodil cel kup napadov na prodajalne električnih vozil Tesla, ki jih proizvaja Tesla Motors, podjetje v večinski lasti Elona Muska. Ta se je s prehodom v politiko in predvsem prehodom iz demokratske v republikansko stranko zameril skrajni levici. Generalna državna tožilka Pam Bondi je nedavni val požigov in vandalizma nad vozili Tesla označila za “nič drugega kot domači terorizem” in obljubila ostre kazni za storilce, če jih ujamejo.

V zadnjem incidentu je bilo poškodovanih pet vozil Tesla, ko je v torek zjutraj izbruhnil požar v centru Tesla v Las Vegasu. To je bil zadnji v valu incidentov, namenjenih podjetju za električna vozila, so sporočili z metropolitanske policijske uprave Las Vegasa.

“To je bil ciljno usmerjen napad na objekt Tesla,” je dejal Dori Koren, pomočnik šerifa metropolitanske policije v Las Vegasu.

Poleg gorečih vozil so uradniki povedali, da je bila na vratih objekta z razpršilom napisana beseda “RESIST”, druge Tesle pa je osumljenec obstreli s tremi naboji. K podjetju naj bi pristopil oblečen v črna oblačila, za napad pa naj bi uporabil molotovke in strelno orožje, je sporočila policija.

Pristojni so prejeli obvestilo, da je posameznik “na parkirišču zažgal več vozil in povzročil materialno škodo”. Policija in FBI-jeva skupina za boj proti terorizmu preiskujeta ta incident, za katerega menijo, da je bil osamljen napad. Oblasti še vedno iščejo osumljenca.

Dve Tesli Cybertruck sta v ponedeljek zvečer zagoreli tudi pri trgovcu v Kansas Cityju v Missouriju, poroča policijska uprava Kansas Cityja.

V torkovi izjavi je Bondi dejala: “Niz nasilnih napadov na Teslovo lastnino ni nič drugega kot domači terorizem. Nadaljevali bomo preiskave in poskrbeli za resne posledice tistim, ki so vpleteni v te napade, vključno s tistimi, ki delujejo v zakulisju za usklajevanje in financiranje teh zločinov,” je dejala v izjavi.

V incidentu v Kansasu je policist na tem območju malo pred polnočjo opazil dim iz Cybertrucka pri prodajnem salonu Tesla na cesti State Line Road. Policist je poskušal požar pogasiti z gasilnim aparatom, a se je ogenj razširil na drugi Cybertruck, parkiran poleg prvotnega, je sporočila policija.

Vedno več napadov

Napadi pa se vrstijo tudi v drugih mestih. Prejšnji teden je bilo na prodajnem mestu Tesla v Tigardu v Oregonu izstreljenih “več kot ducat” strelov, je povedala Kelsey Anderson, uradnica za obveščanje javnosti na policijski upravi Tigard. Poleg tega so bile na treh Teslah posledice vandalizima v Dedhamu v Massachusettsu 11. marca, je poročala policijska uprava Dedham. Uradniki so povedali, da so bile na dveh Teslah Cybertruckih “napisane besede”, pri čemer naj bi bile vse štiri pnevmatike tovornjakov in Tesla Model S “poškodovane”.

Protesti proti podjetju so se zgodili tudi v prodajnih salonih po vsej državi. Državni blagajnik Illinoisa Michael Frerichs je za ABC News povedal, da so demonstracije in padajoče delnice podjetja – ki so letos padle za skoraj 48 odstotkov – lahko vse “povezane z [Muskovim] delovanjem pri DOGE”.

“To je moteče za podjetje in je lahko problem za blagovno znamko,” je dejal Frerichs.

V zadnjih tednih so štirje najvišji uradniki v podjetju razprodali zaloge v vrednosti 100 milijard dolarjev, je razvidno iz vlog pri ameriški komisiji za vrednostne papirje in borzo.

Musk je pred leti nasilje napovedal

Musk, lastnik podjetja X, Space X in Tesla, je v ponedeljek dejal, da njegova podjetja “izdelujejo odlične izdelke, ki jih imajo ljudje radi, in nikoli nisem nikogar fizično poškodoval, zakaj torej sovraštvo in nasilje proti meni?” Prepričan je, da se to dogaja, ker je smrtonosna grožnja parazitu razsvetljene (woke) ideologije in ljudem, ki jih nadzorujejo.

Pred dvema letoma je Musk sicer predvidel, da se bo levica poslužila nasilja, ko je rekel: “V preteklosti sem volil Demokrate, ker so bili stranka prijaznih. Zdaj pa so postali stranka deljenja in sovraštva, zato ne morem več voliti za njih in bom volil republikance. Zdaj pa glejte, kako se bodo posluževali umazanih trikov proti meni.”