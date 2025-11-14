Skrajna levica tudi v Evropi na seznam terorističnih organizacij?

Piše: S. K. (nova24tv.si)

Štiri levičarske skupine v Nemčiji, Italiji in Grčiji so bile s strani Združenih držav Amerike razglašene za teroristične organizacije.

Ameriški državni sekretar Marco Rubio je v izjavi sporočil, da je člane nemške skupine Antifa Ost označil za “posebej označene globalne teroriste”, skupaj s člani treh drugih skupin v Grčiji in Italiji (Neformalna zveza anarhistov/Mednarodna revolucionarna fronta (FAI/FRI), Oborožena proletarska pravica in Samoobramba revolucionarnega razreda), s čimer se nadaljuje Trumpova politika “soočanja s kampanjo političnega nasilja s strani Antife“.

Omenjene skupine bodo po navedbah Rubia od 20. novembra dalje označene kot tuje teroristične organizacije. Ob tem je bilo opozorjeno, da se Washington tukaj ne bo ustavil in se bo lotil tudi drugih skupin po svetu.

Skupine, povezane s tem gibanjem, sledijo revolucionarni anarhistični ali marksistični ideologiji, vključno z antiamerikanizmom, antikapitalizmom in antikrščanstvom, in to uporabljajo za namene spodbujanja in opravičevanja nasilnih napadov doma in v tujini,” je bil po navedbah Jutranjega Lista jasen Rubio.

Tukaj se ne bodo ustavili

Združene države bodo po njegovih besedah še naprej uporabljale vsa razpoložljiva sredstva za zaščito nacionalne in javne varnosti ter bodo teroristom odrekale financiranje in sredstva, kar bo vključevalo tudi ciljanje na druge Antifa skupine po svetu.

Po atentatu na konservativnega aktivista Charlieja Kirka septembra letos je ameriški predsednik skupaj s svojimi republikanskimi zavezniki pripadnike Antife obtožil spodbujanja političnega nasilja in protestov proti ameriški Službi za priseljevanje in carino (ICE) v Los Angelesu, Chicagu in Portlandu.

Že tekom svojega prvega predsedniškega mandata je Trump zagrozil s preganjanjem Antife. Septembra pa je ta podpisal izvršni ukaz, s katerim je skupino označil za teroristično organizacijo. Nekateri pravni strokovnjaki za nacionalno varnost so dejali, da je oznaka pravno vprašljiva, ker za Antifo velja, da nima uradnega vodstva ali organizacijske strukture.