Severna Makedonija zavita v črnino

Piše: C. R.

Severna Makedonija je doživela hudo katastrofo. V Kočanih na vzhodu države je prišlo v noči na nedeljo do požara v nočnem klubu. Zaradi panike ob bežanju je v stampedu umrlo najmanj 59 ljudi, verjetno pa bo žrtev še več.



Po besedah Serafimove so žrtve, ki so jih prepeljali v bolnišnico v Kočanih, stare med 14 in 24 let. Poškodovani so večinoma utrpeli opekline ali pa so se zastrupili z ogljikovim monoksidom. Med mladoletnimi so tri smrtne žrtve, 20 pa jih je poškodovanih.

Kot je še povedala, je večina tistih, ki so v tragediji izgubili življenje, umrla v stampedu, do katerega je prišlo zaradi panike ob izbruhu požara.

Požar je po zadnjih podatkih zahteval 59 življenj. Med mrtvimi so tudi Andrej Gjorgieski, član hip-hop dua DNK, ki je imel v času požara v klubu koncert, fotograf zasedbe in trije člani benda, poroča makedonska tiskovna agencija Mia.

Najmanj 155 je poškodovanih, od tega jih je 22 v kritičnem stanju. Oblasti bodo 27 oseb na zdravljenje premestile v bolnišnice v bližnje države, med njimi v Srbijo, Turčijo in Bolgarijo, poročajo lokalni mediji.

V okviru preiskave odgovornosti za tragedijo je trenutno osumljenih več kot 20 ljudi, je sporočil notranji minister Toškovski.

Nekateri osumljenci naj bi sicer umrli, nekateri pa se zdravijo v bolnišnici. Minister je ob tem razkril, da klub ni imel zakonite licence za obratovanje oz. je deloval na podlagi ponarejenega dovoljenja. Domnevajo, da bi lahko požaru botrovala tudi korupcija.

Vlada Severne Makedonije se je zaradi nesreče ob 16. uri sestala na izredni seji in sprejela odločitev o razglasitvi sedemdnevnega žalovanja. Sprejeli so tudi odločitev o izredni inšpekciji vseh nočnih klubov in drugih objektov, v katerih se organizirajo zabave.

Premier Hristjan Mickoski je v večerni novinarski konferenci zagotovil, da bodo našli odgovorne, ki morajo biti kaznovani. Poudaril je, da se bodo borili proti korupciji.

Požar v klubu Pulse je izbruhnil okoli 3. ure zjutraj. Povzročila naj bi ga pirotehnična sredstva, namenjena svetlobnim učinkom. V klubu naj bi bilo okoli 500 ljudi, prodali pa so 250 vstopnic.