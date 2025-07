Se je EU glede trgovinske vojne končno spametovala?

Piše: C. R.

V nedeljo doseženi okvirni trgovinski dogovor med ZDA in EU je po mnenju evropskega komisarja za trgovino Maroša Šefčoviča boljša možnost od trgovinske vojne z ZDA. Poudaril je, da gre šele za začetek procesa, ki bo vodil do celovitega trgovinskega in naložbenega sporazuma med stranema.

“Povsem sem prepričan, da je ta dogovor boljši od trgovinske vojne z ZDA,” se je Šefčovič danes odzval na nezadovoljstvo nekaterih akterjev, vključno z določenimi državami članicami EU, z nedeljskim okvirnim dogovorom med Brusljem in Washingtonom.

Če predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in ameriški predsednik Donald Trump v nedeljo ne bi sklenila dogovora, ki prinaša 15-odstotne carine na veliko večino uvoza iz EU v ZDA, bi namreč 1. avgusta začele veljati 30-odstotne carine. To bi po komisarjevih besedah imelo resne posledice za evropsko gospodarstvo. Trgovina med stranema bi se praktično ustavila, kar bi resno ogrozilo skoraj pet milijonov delovnih mest v EU, vključno s tistimi v malih in srednje velikih podjetjih, je ponazoril.

Poudaril je, da gre šele za začetek procesa, za katerega upa, da bo v prihodnosti vodil do širšega sporazuma med EU in ZDA na področju trgovine in naložb.

Po navedbah virov na komisiji bosta strani predvidoma še ta teden na podlagi dogovora, doseženega na nedeljskem srečanju na Škotskem, objavili pravno nezavezujočo skupno izjavo. Ta bo predstavljala podlago za pogajanja o celovitem trgovinskem sporazumu.

Dodali so, da bodo 15-odstotne carine na uvoz večine blaga iz EU v ZDA veljale že od petka. EU bo medtem carine na uvoz določenih ameriških izdelkov znižala pozneje. To se bo zgodilo šele po tistem, ko bosta strani sklenili pravno zavezujoč dogovor, ki bo moral nato skozi proces sprejemanja v EU. Kakšen bo ta postopek v Svetu EU, kjer so zastopane članice, in Evropskem parlamentu, torej še ni znano, so pojasnili viri.

Predsednika Evropske komisije in ZDA sta v nedeljo na Škotskem sklenila okvirni trgovinski dogovor, v skladu s katerim bodo carine na uvoz večine blaga, tudi avtomobilov, iz EU v ZDA znašale 15 odstotkov. Medsebojno trgovanje z nekaterimi strateškimi izdelki pa bo potekalo po ničelni carinski stopnji, je v nedeljo pojasnila von der Leyen. EU se je obenem zavezala k nakupu ameriških energentov v vrednosti 750 milijard dolarjev v treh letih.