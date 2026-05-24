Rusija ponoči izvedla obsežen napad na Kijev

Piše: STA

Rusija je ponoči izvedla obsežen napad z raketami in droni na Kijev ter njegovo okolico, v katerem so umrli štirje ljudi, več kot 60 je bilo ranjenih, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočile ukrajinske oblasti. Nastala je tudi velika gmotna škoda.

V Kijevu in okolici je bilo zgodaj zjutraj slišati vrsto eksplozij, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Navaja, da je izbruhnilo več požarov, oblasti pa so ljudem svetovale, naj ostanejo v zakloniščih. Civilna zaščita je zjutraj objavila fotografije in posnetke uničenja civilne infrastrukture, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Župan mesta Vitalij Kličko je sporočil, da sta v Kijevu umrla dva človeka, 56 je ranjenih. Še dva človeka sta umrla v okolici prestolnice, kjer je bilo poleg tega ranjenih devet ljudi.

Ukrajinske oblasti in tudi ameriško veleposlaništvo v Kijevu so v soboto posvarili pred obsežnim napadom, potem ko je Rusija v petek napovedala, da bo “kaznovala” odgovorne za smrtonosne napade na vzhodni del Ukrajine, ki ga nadzoruje, v noči s četrtka na petek. V njih je bil po trditvah Moskve v mestu Starobilsk napaden tudi dijaški dom, pri čemer je umrlo 18 ljudi.

Ukrajina je sicer zanikala, da so tarča napadov civilisti. Trdi, da je v bližini nameščena ruska enota za drone.