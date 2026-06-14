(PISMO BRALKE) Parada ponosa???

Piše: Frančiška Buttolo, Ljubljana

Hitlerjevska parada ponosa je včeraj “marširala” skozi Ljubljano – skupaj s predsednico države, gospo dr. Natašo Pirc Musar in županom Ljubljane, ki na mestnem pokopališču, kulturnem spomeniku slovenskega naroda, pokopava samo – vsaj tako ga je mogoče razumeti – komunizmu naklonjene državljane Slovenije in VSE druge pokojne, POPOLNOMA VSE, razen žrtev komunizma v Sloveniji.

(Poskus preproste obrazložitve, kaj se v resnici dogaja v svetovni politiki, in močno odmeva tudi v Sloveniji)

Danes zjutraj (14.6.2026) sem na javnem radiu Prvem poslušala, kako bodo morala podjetja plačevati ogljični bonus – v resnici davek. Pred dnevom ali dvema, sem na istem – javnem – radiu slišala, da bodo morale države, ki ne bodo sprejemale dovolj migramtov (v glavnem muslimanskih, skladno z dogovorjenimi kvotami v EU), morale plačevati posebne, dokaj visoke vsote. Seveda bodo morale te države zaradi tega še dodatno davčno obremeniti svoje gospodarstvo. Prav tako smo zadnje mesece večkrat slišali, da bomo morali v EU okrepiti obrambo, še posebno pred Rusijo. Tudi to bo močno povečalo davčno obremenitev držav v EU. Vse pogosteje tudi slišimo pri poročilih v javnem radiu in na telev9ziji, da bo potrebno okrepiti pomoč nerazvitim državam, torej tretjemu svetu, še zlasti v Južni Ameriko, predvsem tako, da se bomo v EU – namesto s svojo zdravo hrano ali s kmetijskimi pridelki, raje hranili z uvoženimi iz Južne Amerike. Tam pa bodo kupovali več evropskih tehničnih industrijskih izdelkov, na primer avtomobilov, računalnikov, orožja. Seveda pa to pomeni predvsem skorajšnjo popolno nekonkurenčnost evropskih držav na vseh domačih in tujih trgih s hrano, torej popoln konec kmetijstva v zah0dni Evropi. Če bi se trgovska veriga z Južno Ameriko pretrgala, bi narodi EU skoraj izumrli od lakote.

Nehote se ob vsem tem vprašamo, komu ali čemu pravzaprav koristi vso to davčno internacionalistično obremenjevanje in čudaško trg9vanke s krompirjem, mesom, čebulo in celo s peteršiljem in želeno med EU in Južno Amer8ko. Kam pravzaprav vodi takšno evropsko gospodarstvo?

Ko pa se nekoliko ozremo po svetovnem političnem dogajanju, jasno vidimo, da je stanje v Evropi skoraj natanko takšno, kakršno je bilo pred drugo svetovno vojno. EU je v resnici čez vso zahodno Evropo raztegnjena Nemčija. Ne sme nas namreč preslepiti novost, da ima Nemčija tokrat sedež v Bruslju (ne več v Berlinu!). Nemčija zdaj namreč zahteva, naj bo prav ona središče orožarske industrije v EU, na kar naj bi pristale vse države članice in ji tudi plačevale oziroma pomagale s svojim znanstveno tehnološkim “arzenalom”. Torej stranka AfD ni nacionalistična, saj močno nasprotuje nemski predsednici Kom8s8je EU, ki v0di zgoraj opisano pol9t8ko okupacije Bruslja celotne zahodne EU. Na Vzhodu pa zdaj EU (in vsemu Zahodu) stoji nasproti skrivnostna Kitajska veliko bolj kot Rusija. Se bo pa ta, Rusija, že zaradi dolge meje s Kitajsko, v skrajni ogroženosti z Zahoda, z Nemčijo na čelu, gotovo pridružila Kitajski, saj drugačne možnosti sploh ne bo imela.

Razmerje sil, kakršno se kaže v sedanjem času, pa je v skoraj vseh medijih spretno prikrito z dvema globalističnima gibanjema, ki menda vidita prihodnost človeštva v prelepem marksističnem multikulturnem globalističnem sožitju. Prvo taksno gibanje je zahodno, vodi pa ga Sorosov klan. Drugo – vzhodno – globalistično gibanje pa ima sicer svoj sedež v Iranu, vendar je celotno pomuslimanjanje EU v resnici samo metoda in sredstvo, s katerim si na Zahodu prazni prostor Kitajska. Kajti morebitni pomuslimanjeni Zahod, Kitajska to dobro ve, bo povsem nemočen, nesposoben za gospodarstvo in za obrambo pred kitajsko velesilo, še posebno odkar se EU vse bolj oddaljuje od ZDA, PO MNENJU BRUSLJA PREVEČ KAPITALISTIČNE VELESILE. TO, DA EU PRETIRAVA S PROPAGANDO, KAKO ZELO JE RUSIJA NEVARNA ZA ZAHOD, V BISTVU ODPIRA VRATA KITAJSKEMU TRGU, S TEM PA TUDI DOKONČNO UNIČUJE ZAHODNO CIVILIZACIJO V EVROPI.

Navsezadnje se pokaže, da so v EU vse zahodne Sorosove nevladne organizacije TOTALITARNE (podobno kot so bili fašizem, nacizem in komunizem), vse zahodne teroristične vojske pa – prav aziatsko spretno prikrito – v službi še zdaj najbolj TOTALITARNE velesile Kitajske, ki skrajne muslimane vleče za nos, da bodo s svojo vero vladali vsemu svetu, če bodo z ilegalnimi migracijami zavzeli ves zahodni del Evrope.

In v čem je največja podobnost med političnim stanjem nekaj let pred drugo svetovno vojno in sedaj? Na Vzhodu se na tretjo svetovno vojno pripravlja največja komunistična sila Kitajska. V svoje zavezništvo vabi vsaj Bližnji vzhod, Azijo in že skoraj vso Afriko, pa tudi Rusijo, če jo bo EU preveč ogrozila. Seveda v novem, zdajšnjem, paktu Hitler-Stalin (izvorno iz leta 1939) predstavlja Hitlerjevo Nemčijo Soros. Prav on je novi Hitler zahodnega totalitarizma, ki je vodilna ideologija – v marsičem celo lažno levega in absolutno prevladujočega dela vrha EU. Njegova nevladna gibanja so videti res pretežno levičarska, vendar pa so zlasti vidno hitlerjanska. Takšna so zlasti takrat, ko gre za medicinske preizkuse multinacionalk, večinoma farmacevtskih (ki so tako ljube predsednici Komisije EU!) na področju uresničevanja ideologije ali teorije spola, na primer pri otrocih, čemur starši ne smejo nasprotovati. Če taksno početje ni prava praksa koncentracijskih taborišč, le da so ta zdaj razpršena. Nekaj podobnega se kaže tudi pri Sorosovih organizacijah. Ko gre za v izvedbe – vse bolj “uspešnih”, ponekod že skoraj obveznih – evtanazij starejših. Da, gotovo pomislimo na hitlerjevsko mladino, ki je pogosto korakala po mestih in vaseh, tudi takrat, ko Sorosove nevladne organizacije “marširajo” po različnih “paradah”, na primer v Sloveniji na včerajšnji paradi ponosa, ki sta se ji je s ponosom, gotovo, pridružila tudi predsednica države, gospa dr. Nataša Pirc Musar in župan Ljubljane, glavn3ga mesta Slovenije, gospod Zoran Janković.