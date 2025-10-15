Propalestinska množica razgrajala v Vidmu ob nogometni tekmi med Italijo in Izraelom

Piše: C. R.

Pred kvalifikacijsko nogometno tekmo za svetovno prvenstvo med Italijo in Izraelom so v italijanskem mestu Videm izbruhnili množični propalestinski izgredi, ki so se na trenutke sprevrgli v spopade s policijo. Oblasti so na ulice napotile več kot tisoč policistov, vojaške enote, helikopterje in dronski nadzor, da bi zagotovile varnost udeležencev in preprečile hujše incidente.

Po podatkih italijanskih in tujih medijev, med njimi se je v središču mesta zbralo več kot 10.000 podpornikov Palestine, ki so hoteli izsiliti izključitev Izraela iz mednarodnih športnih tekmovanj. Shod, ki ga je organiziral lokalni odbor »Comitato per Palestina – Udine«, je kmalu prerasel v izgrede. Po navedbah Euronewsa in AP News je skupina zamaskiranih vandalov metala pirotehniko in različne predmete proti policiji, ki je odgovorila z vodnimi topovi in solzivcem. Poškodovanih je bilo več ljudi, med njimi tudi novinar italijanske radiotelevizije RAI, ki ga je po poročanju časnika Bild zadel kamen.

Varnostne razmere so bile po besedah italijanskega notranjega ministrstva med najstrožjimi v zadnjih letih. Okoli stadiona so postavili betonske zapore, številne ulice so bile zaprte, obiskovalci pa so morali čez večkratne varnostne preglede. Kljub napetostim je bila tekma odigrana po načrtu – Italija je zmagala z 3 : 0.

Župan Alessio Pascolini je v izjavi za medije obžaloval nasilje in poudaril, da »je svoboda izražanja temeljna pravica, vendar se mora izvajati brez ogrožanja varnosti in reda«. Italijanska premierka Giorgia Meloni pa je ostro obsodila nasilje in po poročanju Reutersa dejala, da je »to, kar se je zgodilo, nesprejemljivo«, ter poudarila, da »moramo zaščititi mir in varnost naših mest«. Dodala je, da »ni prostora za nasilje v demokratični Italiji.«