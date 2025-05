Po Evropi se širi terorizem – po Cannesu ponoči tudi v Nici izpad električne energije

Piše: C. R.

Potem ko je prizorišče mednarodnega filmskega festivala Cannes v soboto v veliki meri ostal brez elektrike, je ponoči podoben izpad doživela še bližnja Nica. Brez elektrike je bilo začasno 45.000 gospodinjstev. Oblasti v obeh primerih sumijo namerno povzročitev škode na omrežju in krepijo varovanje.

Ponoči je transformator na zahodu Nice zajel požar, zaradi česar je prišlo do izpada elektrike na tem območju, so danes sporočile lokalne in pravosodne oblasti v mestu na francoski Azurni obali.

Brez elektrike je začasno ostalo 45.000 gospodinjstev, pa tudi eno glavnih letališč v Franciji.

Glede na navedbe tožilstva je zagorelo na transformatorju v četrti Moulins, kjer je močno razširjena trgovina z drogami.

Namestnik župana Anthony Borre je na omrežju X zapisal, da je šlo za napad, ki ga ostro obsojajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izpad elektrike je sledil le nekaj ur za tistim, ki je v še večjem obsegu prizadel nekaj deset kilometrov oddaljeni Cannes z okolico. Botrovale so mu poškodbe na razdelilni postaji in daljnovodu. Razdelilna postaja v vasi Tanneron, ki oskrbuje Cannes, je bila tarča domnevnega požiga, daljnovod pa vandalizma.

Brez elektrike je bilo v mestu, kjer se je odvijal sloviti filmski festival, več ur 160.000 gospodinjstev, delovali niso niti semaforji in bančni avtomati.

Župan Nice Christian Estrosi je danes sporočil, da gre za kazniva dejanja, in za prihodnje dni napovedal okrepljeno varovanje ključne infrastrukture za oskrbo z električno energijo v mestu.