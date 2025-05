Nemirni Balkan: “Resni” poskusi notranje politične destabilizacije v R. S. Makedoniji

Piše: Vančo K. Tegov

Čeprav sprva subtilno, je bilo za zaznati že kmalu po strašljivi in nepredstavljivi nesreči pri požaru v diskoteki v tamkajšnjih Kočanih, ko je v požaru umrlo 61 oseb in poškodovanih nekaj čez 200 oseb.

Prve dni po nesreči je bilo veliko izrečenega, obljubljenega hitrega in pravičnega razpleta v zvezi pomanjkljivostmi in z odgovornostjo za nastalo škodo in uničenimi in izgubljenimi človeškimi življenji. Mednarodna skupnost se je izkazala in pomagala in pomaga po svojih močeh in še več. Do semle je vse v redu.

Vprašanje odgovornosti pa je naletela za spolzek »politični« teren

Odgovornost in posamezniki v tem pa je druga zgodba. Tako ko se je začelo naštevati kdo e n koliko je kdo kriv za kaj, za katero nedoslednost, pomanjkljivost, opustitev dolžnega ravnanja, prisotnost korupcije, pa se je začela druga »muzika« igrati. V »ihti« pravičnosti je bilo naštetih mnogo imen, ustanov, politične(vladna-prejšnja)pripadnosti dajalcev dovoljenj za obratovanje, kompetentnosti odločevalcev in tolerantnosti do vsega kar se ne bi smelo dopuščati oziroma tolerirati. In v vsem tem »naboru« se najde dokaj veliko število imen iz prejšnje vlade-vlad, ki so krojili in marsikje tudi narobe ukrojili pri svojem delovanju, je določen del, ki je s svojimi kadri bil del velikih koruptivnih mrež v obdobju 2017-2024 imel svoje pletilce mrež, se je pojavila reakcija. Ne neka ki temelji na zmrdovanju temveč na konkretnih grožnjah. Političnih in še kakšnih.

Poskusi destabilizacije z grožnjo ulice. Kdo pa?

Tisti ki se otepa » muhe« na glavi tudi takrat ko jo ni v resnici tam, ali prevedeno v vsakdanji jezik, tisti ali nekdo od tistih ki je imel prste vmes pri nečednih poslih v zgodbah s slabo konotacijo ali s škodljivimi posledicami. In zdi se da je teh » muh« na glavi imel in jih verjetno še ima del politike iz prejšnjih vlad v RS Makedoniji ki jo je med drugimi tvorila »državotvorna« DUI in njeni ministri ali nekateri od njih, med njim spada njihov Kreshnik Bekteshi, takrat minister za gospodarstvo v makedonski vladi od leta 2017 in član stranke DUI.

Kolovodja tega političnega dirty dancinga (umazanega plesa) je Ali Ahmeti, vodja DUI ( Demokratska unija za integracijo lastnih interesov). Njegova direktna grožnja se glasi »šli bomo na ulice, ta ulica bo trajala dokler ne daste dol s seznama Bekteshija in dokler ne skličete predčasne volitve«. Takšne grožnje nevarne in so hitro gorljiva snov.

Posebej zaskrbljujoč je razlog, zakaj Ahmeti in njegovi politični pajdaši nameravajo, kot so napovedali, “iti na ulice in se nikoli več vrniti” – namreč, če bo po končani preiskavi obtožen nekdanji minister za gospodarstvo Kreshnik Bekteshi, ki je osumljenec v primeru tragedije v Kocanih. Takšno mafijski izsiljevanje in pritisk na tožilstvo in sodišča je v Makedoniji brez primere.

Prav ta »kaliber« od Ahmeti je očitno navajen oziroma obvlada edino način izsiljevanja, da sodniki in tožilci, ki jih je osebno imenoval, delajo po njegovem nareku in na njegovo zahtevo izdajajo varnostne ukrepe, obtožnice in sodbe.

Ali se jim bo kdo postavil po robu?

Makedonska demokratična obsoja grožnje z destabilizacijo, ki jih je izrekel Ali Ahmeti vodja DUI in poziva pristojne organe, naj odločno ukrepajo, da bi preprečili varnostno in politično krizo, kakršno namerava povzročiti njegova stranka. Ahmetiju pa da je njegovo obdobje že končano mesto kjer se lahko zadržujejo kriminalci, podkupovalci in vseh drugih sil ki izrabljajo družbo za realizacijo svojih ciljev na protizakonit način je , ne glede na njihovo strankarsko, etnično ali versko pripadnost, za zapahi. Prej bodo to dojeli prej se bodo obrnili k jutrišnjemu dnevu. Ali se bodo zmogli preostali deli makedonske družbe zmigati, stopiti skupaj ter dovolj močno in določno odgovoriti na takšne grožnje je vprašanje na katerega ni treba in tudi ni potrebno prav dolgo čakati. Za dobro vseh ki tam živijo.

Pričakujemo lahko racionalen odgovor ali morda kaj drugega, manj prijetnega?