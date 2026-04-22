Mnogi so šokirani: zaradi te snovi lososi lahko preplavajo precej daljše razdalje

Piše: C. R.

Lososi, ki so v vodi izpostavljeni kokainu, preplavajo daljše razdalje kot tisti, ki drogi niso bili izpostavljeni, so pokazali rezultati raziskave. Te ribe pod vplivom kokaina preplavajo skoraj dvakrat dlje v enem tednu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V raziskavi, ki so jo izvajali znanstveniki z avstralske Univerze Griffith in Švedske univerze za agrikulturo, so preučevali, kako kokain vpliva na gibanje lososov v njihovem naravnem habitatu.

Raziskovalci so v švedskem jezeru Vättern ulovili sto divjih lososov, jih izpostavili kokainu in benzoilekgoninu, snovi, ki se pojavi v jetrih ob presnovi kokaina, ter spremljali njihovo gibanje.

Ugotovili so, da so lososi pod vplivom kokaina na teden preplavali 1,9-krat večjo razdaljo kot njihovi sorodniki iz kontrolne skupine, ki kokainu niso bili izpostavljeni.

Tudi tiste ribe, ki so bile izpostavljene benzoilekgoninu, so plavale dlje, je še pokazala raziskava.

V vodotokih je zaznati čedalje višje koncentracije prepovedanih drog in vseh vrst zdravil, so ob predstavitvi rezultatov raziskave opozorili raziskovalci. Onesnaževanje voda s temi snovmi pa predstavlja veliko tveganje za biotsko raznovrstnost.