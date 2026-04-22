(VIDEO) Janez Cigler Kralj v obraz Asti Vrečko: “Vaša največja afera je dolgotrajna oskrba”

Piše: Celjski glasnik

Kljub temu, da so se po volitvah razkrile vse anomalije s sistemom dolgotrajne oskrbe, ki bi jo naj vzpostavil član Levice Simon Maljevac, v stranki še naprej vztrajajo, da oni nimajo nobene afere.

To mantro je v zadnji oddaji Tarča ponovno na plan povlekla koordinatorka Levice Asta Vrečko in zagovarjala, da bi morala imeti Slovenija še eno levo vlado, saj oni nimajo nobene afere do sedaj.

Noro dober, nov nivo komunikacije Cigler Kralja! K njej se je obrnil in ji v faco povedal, da imajo afero! Nedelujočo dolgotrajno oskrbo! — Johanca (@Johanca_4me) April 16, 2026

Te navedbe so predstavnika NSi-ja Janeza Ciglerja Kralja tako razvnele, da je pokazal, kar v slovenski politiki že dolgo nismo videli. Z direktnim obratom proti Asti Vrečko ji je iz oči v oči povedal, da zavaja, ker imajo eno največjih afer v zgodovini Slovenije in to je dolgotrajna oskrba.

Kot je poslanec NSi-ja pojasnil Asti Vrečko, smo danes v neenakopravnem položaju, saj denimo eni plačujejo za domsko oskrbo 700 evrov več kot drugi. Poleg tega ljudje v Sloveniji nimajo dostopa do dolgotrajne oskrbe, za piko na i pa so se pri pripravi projekta zmotili za več milijonov evrov. Kot je pojasnil Cigler Kralj, je to največja afera stranke Levica, kar pa je seveda Asto Vrečko pustilo brez besed.