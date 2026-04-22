(VABILO) Pogovorni večer “Ena je Domovina” – dediščina osamosvojitve med mladimi

Združenje VSO, Društvo Nova smer in Mladi za
Domovino vas vljudno opominjamo na pogovorni večer dveh generacij “ENA JE DOMOVINA” DEDIŠČINA OSAMOSVOJITVE MED MLADIMI ki bo v četrtek, 23. aprila 2026 ob 18:00 uri
v Dvorani Muzejske zbirke VSO, Cankarjeva cesta 11, Ljubljana.
Osrednje vprašanje večera bo, ali mladi danes še
čutijo domoljubje in kako ga razumejo v sodobnem
svetu. Gre za srečanje izkušenj in novih pogledov
ter razmislek o tem, kako se odnos do domovine
spreminja skozi čas.
Na pogovornem večeru, kjer se bomo podali
v dialog med generacijami bodo sodelovali:
Alojz Peterle
predsednik VSO in predsednik osamosvojitvene vlade 1990 Jelko Kacin
namestnik ministra za obrambo 1990 Zala Klopčič
predsednica Društva Nova smer Meta Sedminek
pobudnica Mladi za Domovino in podpredsednica
Društva Dominicus