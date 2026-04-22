e-Demokracija
15.3 C
Ljubljana
sreda, 22 aprila, 2026
ENG
...

(VABILO) Pogovorni večer “Ena je Domovina” – dediščina osamosvojitve med mladimi

Slovenija
Slovenska zastava (foto: Polona Avanzo)

Združenje VSO, Društvo Nova smer in Mladi za
Domovino vas vljudno opominjamo na pogovorni večer dveh generacij

“ENA JE DOMOVINA”
DEDIŠČINA OSAMOSVOJITVE MED MLADIMI

ki bo v četrtek, 23. aprila 2026 ob 18:00 uri
v Dvorani Muzejske zbirke VSO, Cankarjeva cesta 11, Ljubljana.

Osrednje vprašanje večera bo, ali mladi danes še
čutijo domoljubje in kako ga razumejo v sodobnem
svetu. Gre za srečanje izkušenj in novih pogledov
ter razmislek o tem, kako se odnos do domovine
spreminja skozi čas.

Na pogovornem večeru, kjer se bomo podali
v dialog med generacijami bodo sodelovali:

Alojz Peterle
predsednik VSO in predsednik osamosvojitvene vlade 1990
Jelko Kacin
namestnik ministra za obrambo 1990
Zala Klopčič
predsednica Društva Nova smer
Meta Sedminek
pobudnica Mladi za Domovino in podpredsednica
Društva Dominicus

 

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

© Nova obzorja d.o.o., 2026