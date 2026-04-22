Se je že začelo novo virantovanje?

Desno-sredinska vlada se niti še ni formirala, pa Demokrati že solirajo. Prvo resno glasovanje, pa so namesto z desno sredino že potegnili z levičarji. Kaj to pove o trdnosti bodoče koalicije?

Mandatno-volilna komisija državnega zbora je namreč v izvolitev predlagala deset sodnikov. V SDS so sicer predlagali preložitev odločanja, s čimer so se strinjali tudi v NSi, SLS, Fokusu in Resnici, ne pa tudi v Demokratih in levih strankah. Predlog tako ni dobil zadostne podpore.

Demokrati proti desni sredini

Na dnevnem redu mandatno-volilne komisije (MVK) je bil predlog za izvolitev 10 sodnikov, od tega šest na okrožnih in štiri na okrajnih sodiščih. V SDS so predlagali, da se odločanje o tem preloži na eno od naslednjih sej, med drugim z argumentom, da začne 1. januarja prihodnje leto veljati reforma pravosodja, ki bistveno posega v organizacijo sodišč oziroma odpravlja okrajna sodišča, ter da potrebujejo več informacij za odločanje.

Nato so poslanci SDS ter NSi, SLS, Fokusa in Resnice glasovali za preložitev, proti pa osem poslancev Svobode, SD, Levice in Vesne ter Demokratov. Točke o imenovanjih sodnikov tako niso bile preložene, pred nadaljnjim glasovanjem pa je Janez Cigler Kralj zahteval prekinitev seje. V nadaljevanju seje so se poslanci SDS, NSi, SLS, Fokusa in Resnice glasovanja vzdržali. Poslanci Svobode, SD, Levice in Vesne ter Demokratov pa so izglasovali, da DZ v imenovanje predlagajo deset sodnikov.

Gre torej za prvi – čeprav bolj kot ne proceduralni – razkol med Demokrati in preostankom obrisa desno-sredinske koalicije. Marsikdo je pričakoval, da bo uporniška stranka Resni.ca, pa se je vsaj na začetku pokazalo, da temu ni tako. Očitno bi radi solirali – oziroma, kot se je včasih reklo, “virantovali” Demokrati Anžeta Logarja. Kaj to pomeni za trdnost bodoče koalicije, lahko le ugibamo, marsikdo pa se sprašuje, ali ne bi bilo morda dobro, da se parlament razpusti, nato pa na ponovnih volitvah dobimo bolj trdno desno koalicijo (spomnimo, na dober rezultat Gibanja Svoboda je močno vplivala intervencija Sove s fantazijskim agitpropom o izraelskih agentih, ki so v imenu SDS vohunili za ljudmi blizu vlade).