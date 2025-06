Napaka v prevodu ali zlonamerna diskreditacija Izraela? Angleški prevod članka o tem, da naj bi izraelska vojska streljala na prejemnike humanitarne pomoči razburil javnost

Piše: C. R.

V izraelski javnosti je završalo po tem, ko je analitik Eitan Fischberger na družbenem omrežju X opozoril na domnevno zavajanje v poročanju časnika Haaretz. V angleški različici svojega prispevka je časnik zapisal, da naj bi izraelski vojaki v Gazi prejeli ukaz, naj “streljajo na” Palestince, ki so čakali na humanitarno pomoč. Toda Fischberger trdi, da izvirni hebrejski članek govori o tem, da so vojaki streljali “v smeri množic”, kar ima povsem drugačen pomen – namreč, da naj bi šlo za opozorilne strele, ne pa namerno ciljanje ljudi.

Ta razlika v prevodu ni nepomembna. Izraz “streljati na” ljudi nakazuje neposreden in nasilen namen, medtem ko “streljati v smeri” lahko pomeni poskus razpršitve množice brez namena povzročiti smrtne žrtve. Fischberger je ob tem zapisal: “Več laži iz Haaretza. Angleška verzija trdi, da so vojaki naročeni streljati na Palestince. Hebrejska verzija jasno pove, da so streljali v smeri množic, da bi jih odgnali.”

Izraelska vojska je potrdila, da so v teku notranje preiskave glede obtožb o nepravilnem ravnanju na območju Gaze. Premier Benjamin Netanjahu in obrambni minister Israel Katz sta poročilo označila za “zlonamerno laž” ter poudarila, da izraelska vojska ne daje ukazov za streljanje na neoborožene civiliste.

Odziv na poročanje in prevod je razkril širši problem: v tako napetem konfliktu, kot je izraelsko-palestinski, lahko že najmanjše spremembe v jeziku sprožijo politične posledice in oblikujejo javno mnenje. Medtem nekateri opozarjajo, da so takšne trditve v tujem jeziku pogosto namenjene diskreditaciji Izraela na mednarodni ravni.