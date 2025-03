Na južni meji ZDA nova Trumpova politika že obrodila dobre rezultate

Piše: A. S.

Po prvem mesecu Trumpovega predsedovanja število nezakonitih prehodov na južni meji ZDA najnižje v zadnjih 25 letih, poroča CBS News.

Februarja je Zvezna agencija za priseljevanje in carine pridržala 8.450 migrantov, ki so nezakonito prečkali mejo. V času migrantskega vala pod Bidnom pa so ujeli tudi po 8.000 migrantov na dan. Po teh podatkih naj bi bio število nezakonitih migrantov za prejšnji mesec najnižje od leta 2000.

Nezakoniti prehodi so sicer začeli upadati že v prejšnjem letu, ko je bil v beli hiši še Biden, a močno zmanjšanje je beležiti od Trumpove inauguracije januarja letos. Trump je sicer v času predvolilne kampanje napovedoval obširno operacijo remigracije in utrjevanje varnosti na mejah. Že januarja so agenti pridržali 38 odstotkov migrantov manj kot pred letom dni ob istem času. Februarja pa je število upadlo za kar 70 odstotkov.

Trumpova administracija izpostavlja, da so to prvi vidni rezultati njihove strožje politike do množičnih migracij. Trump naj bi zveznim uradnikom omogočil, da po hitrem postopku na meji deportirajo migrante, ne glede na posamezne prošnje za azil, saj je ZDA soočajo z invazijo. Prav tako administracija opozarja, da so migranti, ki niso upravičeni do azila, in tihotapci sistematično izkoriščali njeno azilno zakonodajo. Trump je poslal na mejo tudi vojsko, katere naloga je pomagati pri deportacijah in varovanju meje. Za deportacije pa so bila uporabljena tudi vojaška letala.

Trumpova administracija naj bi razmišljala tudi o tem, da bi začela zavračati migrante na podlagi zakona o javnem zdravstvu, saj bi lahko širili bolezni kot je tuberkuloza. Čeprav Trumpova politika že kaže rezultate na sami meji pa so njegova prizadevanja za deportacije migrantov iz notranjosti ZDA na več preprek.