Na izključitev Branka Grimsa se je odzval tudi Janez Janša: “Slika ni črnobela!”

Piše: C. R.

“Obžalujemo izključitev Branka Grimsa iz poslanske skupine EPP v Evropskem parlamentu. To je bil tretji tak poskus/predlog. Dvakrat sem dosegel, da predlog njegove izključitve ni prišel do formalne procedure. Tretjič ni bilo mogoče,” je v odzivu na včerajšnjo izključitev Grimsa iz Evropske ljudske stranke zapisal predsednik SDS Janez Janša.

“Slika ni črno bela in problem ni pretežno v vsebini, ampak v fair play-u. EPP ni nacionalna stranka, temveč je konfederacija le-teh. Je velika in tudi raznolika. V njej so mnoge stranke, tudi iz največjih držav EU, ki tako kot poslanci SDS niso podprli izvolitve Ursule Von der Leyen za predsednico EK,” je spomnil Janez Janša.

Kot poudarja, so v PS EPP mnogi poslanci, ki na srečanjih EPP nastopajo ostreje kot Branko Grims s stališči o migraciji in remigraciji, varnosti, zablodah zelenega prehoda in razmerah v EU. “Sodelujem na sejah najvišjih organov EPP in poslušam stališča kolegov iz Francije, Španije itd. in velikokrat slišim enaka ali tudi precej ostrejša stališča kot v nastopih poslancev SDS. In večinsko oblikovana stališča, ki so v konfederacijskem klubu in kasneje v EP vedno tudi kompromis, so danes neprimerno boljša kot v prejšnjem mandatu.”

V čem je torej problem? “Poslanci EPP, ki nastopajo s podobnimi ali celo ostrejšimi stališči do omenjenih vprašanj kot Branko Grims, se zanje najprej borijo znotraj kluba. Ker vedo, da je to najbolj pomembno, saj brez EPP v Evropskem parlamentu ni mogoče izglasovati nobene desno sredinske politike. Ne nastopajo na konferencah drugih poslanskih skupin kot predstavniki EPP brez vednosti in soglasja skupine. Takšni solistični nastopi večkrat oblikovanje dobrega kompromisa prej otežijo kot omogočijo. Kako bi npr. reagirala poslanska skupina katerekoli stranke v slovenskem parlamentu, če bi kak njen poslanec namesto na seji svoje poslanske skupine odšel predstavljati stališča na konferenco neke druge skupine, na sejo svoje pa ne bi niti prišel?” je zapisal Janša.

Posebno pozornost je predsednik SDS namenil tudi razmerju sil. “Glede na rezultat glasovanja, ko je izključitev podprlo kar 131 poslancev ob zgolj 7 pretežno slovenskih glasovih proti je treba samokritično priznati, da so za ta rigorozni ukrep glasovale tudi delegacije strank, ki v EPP zagovarjajo enako ostra ali celo ostrejša stališča do nekaterih vprašanj in da osnovni problem ni v vsebini, ampak v formi. Ko si član nekega kluba, ne moreš nastopati tako, da vsak stavek začneš s prvo osebo ednine, ignoriraš pa pravila, ki veljajo za vse ostale. Ne glede na vse povedano pa je izključitev Branka Grimsa iz PS EPP za to skupino glede na število minorna zadeva, vseeno je za SDS to velika škoda, saj se moč poslanske skupine SDS v PS EPP zmanjšuje za četrtino, temu primerno pa tudi naš vpliv znotraj trenutno edine PS v EP, kjer je možno realno vplivati na sprejem odločitev, kar je bilo med drugim potrjeno s sprejemom odmevne Resolucije EP o ohranjanju spomina na žrtve komunističnih zločinov v Sloveniji.”