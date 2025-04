Marta Kos spet na obisk k Vučiću, slednji že dal vedeti, da je obisk povsem nekoristen

Piše: C. R.

Evropska komisarka za širitev Marta Kos bo danes začela dvodnevni obisk v Srbiji, kjer se bo ločeno sestala s predsednikom Aleksandrom Vučićem in premierjem Đurom Macutom. Kot so navedli na komisiji, bodo v ospredju obiska odnosi med EU in Beogradom ter reforme, povezane s približevanjem Srbije uniji. Vučić od obiska ne pričakuje “ničesar”.

Komisarka Marta Kos se bo drevi v Beogradu na večerji sestala s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, s katerim se je srečala že marca v Bruslju.

Takratno srečanje, ki je potekalo v času večmesečnih študentskih protestov, je označila za konstruktivno, zaradi česar je bila deležna kritik tako v Sloveniji kot Srbiji. Nezadovoljni študenti in njihovi podporniki medtem še naprej vztrajajo na fakultetah in ulicah.

Pred današnjim srečanjem je Vučić po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug dejal, da ne pričakuje “ničesar”. Ob tem je dodal, da osebno upa le na “malo večjo objektivnost ljudi iz Bruslja”.

Že pred večerjo s predsednikom se bo Kos sestala tudi z novim srbskim premierjem Đurom Macutom, čigar vlada je mandat nastopila sredi meseca. Danes pa ima na programu obiska tudi ločeno srečanje s predsednico srbskega parlamenta Ano Brnabić.

V sredo se bo predvidoma sestala še s poslanci koalicijskih in opozicijskih strank ter predstavniki civilne družbe, medijev in univerz.

Drugi dan obiska bo po napovedih komisije obiskala tudi Novi Sad, kjer se bo poklonila 16 žrtvam zrušenja nadstreška na tamkajšnji železniški postaji 1. novembra lani, ki je sprožilo množične študentske proteste.

Protesti so v pol leta prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava.

Kos je sredi meseca v intervjuju za Evropsko novinarsko središče (ENR), del katerega je tudi STA, dejala, da EU od njih zahteva tisto, kar zahtevajo študenti. Gre za vladavino prava, boj proti korupciji in javno naročanje, je dejala.

Med reformami, ki jih je na marčnih srečanjih z njo in predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen obljubil Vučić, je izpostavila dva zakona o medijih in reformo volilne zakonodaje. Poleg tega mora Srbija izpolniti še nekaj drugih zadev, ki jih je decembra obljubila v zameno za odprtje tretjega sklopa poglavij v pristopnih pogajanjih.

Reforme, povezane s približevanjem države uniji, bodo tudi ena osrednjih tem dvodnevnega obiska komisarke v Srbiji, so navedli na komisiji.

Obisk obenem odraža podporo EU na evropski poti Srbije, so dodali. Poudarili so pomen preglednosti, spoštovanja vladavine prava in temeljnih vrednot ter konstruktivnega dialoga.