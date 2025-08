Marta Kos, kdo te je tako močno zaslepil?

Piše: Vančo T. Tegov

Konec junija-začetek julija, ko so se pojavila jasna sporočila, s strani te »Kos-ovke«, ki so, na žalost, bila zelo žaljiva do vsega hudega vajenega in izstradanega makedonskega naroda, pripelje na plano in na način, ki se dotakne dostojanstva celotnega naroda, tale brezčutna in vohunstvom te komunističnim internacionalističnim vokabularjem obsedena komisarka (kako prikladen izraz)soli pamet in odreja, določa, na čem mora temeljiti njihova identiteta.

Takrat je bilo konec spodobnosti. Še dolgo bo ostalo v makedonskih želodcih črvičenje in cmok v grlu ob omembi tako visoko postavljene diskreditirajoče in žaljive ter moralno frigidne osebe, kot je Marta Kos.

Tudi ko že misliš da si slišal vse kar si lahko, se ustavi in počakaj, vse je možno, tudi to, da ti kdo reče, da boš na luno peš.. posebej od takšnih, kot je ta črno beli »frakasti« ptič, ki sliši na ime Marta Kos.

Makedonski kolega je celo parafraziral tamkajšnjo otroško pesem iz njegovih osnovno šolskih let pred cca 70 leti:

O kosu, ptiču črnem…

Jaz sem majhen ptiček,

Ime mi je KOS.

Poleti in pozimi hodim

Brez čevljev, kar bos.

Moje perje je črno,

To me varuje pred mrazom

In ko pojem,

Nisem jezen, le neumen

Kjer pameti ni..

mene najdete tu…

Silno in nedeljivo zgražanje makedonske javnosti nad izrečenim …

Razen te “mandže” je vse drugo vrgla v »grob«, ki za pogumne Makedonce še ni bil izkopan. Vse kar se tiče vseh ostalih identitetnih, skoraj tisočletnih določb tiče pa ste potisnili v grob, jarek ki ste ga vi izkopali.

Ali veste, kolikim pametnejšim, močnejšim in bolj organiziranim kraljestvom, imperijem, aliansam, zavezništvom in mogočnim paktom skozi stoletja ni uspelo, vi ptič mali, črni kos – mislite da boste storili?

V kaj ste se spustili, kot da ste Božji poslanec ali angel v poceni, zastareli preobleki s pečatom, z namenom prevzeti vlogo svetega nadangela Mihaela ste si dovolila udariti po plemenitem ljudstvu, da bi ga genocidno in za potrebe drugih iztrebili, pri življenju pa bi ostal le »tavče-gravče«. Marta Kos naredili ste neumnost stoletja. Evropska in slovenska diplomacija in ne vaša »diplomacija« bo mogla veliko truda vložiti, da bi sprala madež, ki ste ga s takšno lahkoto pljusknila v obraz celotnemu tamkajšnjemu ljudstvu.

Nedolžno in pokončno ljudstvo ne potrebuje opravičila. Če bi poznala le delček vrlin in dosežkov ter vrednote tamkajšnjih ljudi in le tiste, ki so podane celemu svetu ne bo dovolj, četudi bi živel večno, ti pišček-kos, črni mali, jih ne boš razumel. Dojel in ozavestil pa še manj.

Ne glede na to kaj ste, ali si gospa ali gospodična, morda oboje skupaj, gotovo pa je, da ste v sramoto Slovenskemu narodu, vsekakor pa neizbrisna in nepopravljiva sramota za položaj in funkcijo, ki jo predstavljaš in opravljaš.

Svojo funkcijo dejansko opravljate na brutalen in bizaren način, da ves svet, še posebej Makedonci, ne vedo, kaj predstavljate, in ali sploh kaj si prestavljate, verjetno le največ in najbolj svojega zelo bolnega ega?

Blodnje od nikogar ne smejo biti cilj, še najmanj dosežek!

Evropa, tempelj demokracije, z neštetimi ustvarjenimi, uporabljenimi in novimi vrednotami, ki prihajajo ali, prosim, oprostite mi, poštena demokratična večina v EU, o čemer je prepričan vsak Evropejec sem z največjo gotovostjo prepričan, da se sramuje in sklanja glave, skriva pogled pred vsemi užaljenimi in prizadetimi Makedonci, ki vas poslušajo, ptič mali ničvredni, kako razmetavaš z najbolj temačnim fašizmom, najprej napihnjena kot razvajen krap, s poročili, ki jim preprosto rečemo flagrantne in očitne grožnje.

Nastopanje Marte Kos, po tisti neslavni epizodi, glede makedonske identitete, je toliko deplasiran, škodljiv in nedopusten, da bi bilo mnogo bolje če jo »Bruselj« spravi v neko sobano v tamkajšnjih mnogokrat nepotrebnih hodnikov, koridorjev in zapletenih postopkov ugotavljanja kdo je kaj rekel, porekel, zanikal, zblefiral, zlagal. Ali pa preprosti ji dati, potisniti v roke zaprto kuverto s priporočilom( odpri ko prispeš na domači naslov)kaj mora ali kaj je prav da počne. Zagotovo med napotki bi sodil obisk švicarskih gora zaradi katerih je vzela starega moža in državljanstvo konfederacije Švice.