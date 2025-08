Maročani pretepli starejšega občana, sledili protesti razjarjenih Špancev

Piše: Andrej Sekulović

Letošnje poletje je bilo posebej vroče na jugovzhodu Španije v mestu Torre Pacheco. Domačinom je prekipelo zaradi brutalnega napada migrantov na starejšega občana. Protesti proti migrantom so prerasli v izgrede.

Napad na 68-letnega Tomasa Domingueza, ki ga prijatelji kličejo Domingo, je v španskem mestecu sprožil val jeznih protestov proti severnoafriškim migrantom, potem ko je fotografija njegovega močno razbitega obraza zakrožila po spletu. Domingueza so brutalno pretepli brez razloga, medtem ko se je sprehajal blizu mestnega pokopališča. Trije napadalci so ga vrgli na tla in začeli pretepati, med napadom pa je utrpel precej hude poškodbe. Kot je kasneje dejal, napadalci niso zahtevali od njega denarja ali kaj drugega, preden so se surovo spravili nanj, torej ni šlo za poskus ropa. Dejal je tudi, da so govorili v jeziku, ki ga ni razumel. Policija je prav tako sporočila, da ostaja motiv za napad nejasen, je pa kmalu aretirala tri osumljence severnoafriškega rodu. Gre za Maročane v zgodnjih dvajsetih letih, nihče od njih pa naj ne bi bil rezident mesta. Enega od osumljencev, ki naj bi bil tudi glavni storilec, so aretirali, ko je skušal iz baskovske regije z vlakom pobegniti čez mejo v Francijo, bivališče pa ima prijavljeno v Barceloni.

Protesti prerasli v spopade z migranti

Napadu so sledili protesti, ki so kmalu postali precej vroči. Drugi konec tedna v juliju je tako prišlo do izgredov in spopadov med Španci in migranti. Zamaskirane skupine naj bi bile napadale in uničevale avtomobile ter izložbe trgovin, zgodile so se tudi konfrontacije med španskimi nacionalisti in severnoafriškimi prišleki. Prav tako je prišlo do napadov na može v modrem, ki so nujno potrebovali okrepitve, tako da je bilo na ulice mesta poslanih več kot 130 dodatnih policistov. Več ducatov mlajših moških je v policiste v zaščitni opremi metalo steklenice in druge predmete. Neznanci naj bi bili s palicami in kiji razbili ulično restavracijo s kebabi. Na koncu je bilo aretiranih 14 ljudi, med njimi tako španski nacionalisti in nogometni navijači kot tudi pripadniki migrantske skupnosti.

Vox poziva k referendumu o migracijah

Župan mesta Pedro Angel Roca je pozval migrante, naj ostanejo doma in se izogibajo konfrontaciji s protestniki, levičarski predsednik španske vlade Pedro Sanchez pa je hitel obsojati nasilje in na družbenih omrežjih razglašal, da je treba »braniti vrednote, ki nas povezujejo«, ter da je Španija država »pravic, ne sovraštva«. Vodja konservativne stranke Vox Santiago Abascal pa je bil precej strožji – predvsem do španskih oblasti, ki dopuščajo in spodbujajo množične migracije. Zanikal je obtožbe, da je njegova stranka odgovorna za podpihovanje nasilja, in jasno dejal: »Ne vem, ali ustvarjamo napetosti ali ne. Če resnica ustvarja napetosti, bo do teh pač prišlo.« Vztrajal je, da je za incidente kriva predvsem zdajšnja španska migrantska politika. Prav tako je pozval k referendumu o množičnih migracijah, pri čemer je izpostavil, da le Vox odraža voljo Špancev, medtem ko vse druge stranke podpirajo normalizacijo migracij. Stranka Vox je tako začela s peticijo za referendum o migracijah, kjer bi se državljani in državljanke lahko izrekli o tem, ali želijo v svojih soseskah nezakonite migrante, kriminalce, nasilneže in fundamentaliste. Javno mnenje se dejansko vse hitreje nagiba k strožjemu pristopu do migracij in jasno kaže, da Špancem prekipeva. Glede na ankete, objavljene v španskem osrednjem mediju El Mundo, kar 70 odstotkov Špancev podpira deportacije nezakonitih migrantov.

Zavajanje osrednjih medijev

Čeprav El Mundo in drugi osrednji mediji proteste opisujejo kot izgrede skrajne desnice, pa številni drugi opozarjajo, da gre pravzaprav za odgovor na stopnjevanje migrantskega kriminala in migrantoljubne španske migrantske politike. V času družbenih omrežij pa je bolj realno sliko protestov in splošne jeze prikazal splet, kjer so se vrstile objave in posnetki dogajanja. Med njimi najdemo udeleženko protestov, ki pravi: »Tega bo konec, ko bom lahko mirno stopila na ulico in ko me ne bo več strah, da bo moja hči, vsakokrat ko gre ven, morda posiljena.« Protestniki tudi samim medijem niso ostali dolžni za izkrivljeno poročanje. Neko novinarko so začeli obkladati z ne ravno prijaznimi imeni in jo obtoževati, da promovira stališče vlade. Medtem ko je v živo poročala, so jo obkolili in kričali, da je manipulatorka in da se je prodala vladi. Neko drugo novinarko pa so spraševali, kako to, da je ni sram izkrivljenega poročanja njenega medija. Vsekakor se nevzdržno stanje z migranti stopnjuje, in če vladajoča politika ne bo pripravljena ukrepati, bo v prihodnosti postalo še bolj vroče.