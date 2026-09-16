Madurov sodelavec priznal pranje denarja v ZDA

Piše: STA, G. B.

Nekdanji venezuelski minister Alex Saab, tesni zaveznik nekdanjega predsednika države Nicolasa Madura, je v torek na zveznem sodišču v Miamiju v okviru sporazuma s tožilci priznal krivdo za pranje denarja, poročajo ameriški mediji.

Saab je pristal tudi na sodelovanje v nadaljnjih zveznih preiskavah proti Maduru in vračilo 195 milijonov dolarjev nezakonito pridobljenih sredstev, poroča televizija CBS.

V Kolumbiji rojeni 54-letni poslovnež, ki je bil v Madurovi vladi minister za industrijo, je bil obtožen sodelovanja v shemi podkupovanja in pranja denarja, povezani z državnimi pogodbami za uvoz hrane in zdravil v Venezuelo.

Ameriško pravosodno ministrstvo je sporočilo, da je Saab priznal organiziranje sistema podkupnin in drugih nezakonitih plačil uradnikom, da bi podjetja, ki so jih tajno obvladovali sodelujoči v shemi, pridobila donosne pogodbe venezuelske vlade.

Saab je sprva zanikal krivdo in se je pripravljal na sojenje pred poroto, vendar je v torek pred zvezno sodnico Kathleen Williams spremenil svojo izjavo.

V skladu s sporazumom bo moral sodelovati pri zveznih preiskavah, med drugim posredovati informacije o drugih osumljencih in pričati, če bo to potrebno.

Za kaznivo dejanje pranja denarja je zagrožena kazen do 20 let zapora, vendar je tožilstvo v ZDA v okviru sporazuma napovedalo, da bo priporočilo kazen na spodnjem delu predpisanega razpona in zaprosilo za dodatno znižanje, če bo Saabovo sodelovanje koristno. Sodba naj bi bila izrečena januarja.

Saab bo tako najverjetneje pričal proti Maduru, ki čaka na sojenje v New Yorku, potem ko so ga Američani januarja zajeli med napadom na Venezuelo.

Saaba so na zahtevo ZDA prvič aretirali leta 2020 med postankom na Zelenortskih otokih, ko je potoval v Iran. Venezuelska vlada je takrat trdila, da je bil na humanitarni misiji.

Decembra 2023 ga je vlada predsednika Joeja Bidna izpustila v okviru izmenjave zapornikov. Saab se je nato vrnil v Venezuelo, kjer ga je Maduro imenoval za ministra za industrijo in nacionalno proizvodnjo.

Maja letos se je Saab nato znova znašel v ameriškem priporu, potem ko ga je venezuelska začasna vlada pod vodstvom Delcy Rodriguez izročila ZDA.