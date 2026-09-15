Ruski napadi na Kijev in Ukrajino se nadaljujejo; ukrajinske sile prešle v protiofenzivo

Piše: C. R., UNIAN

Rusi so danes zgodaj zjutraj napadli Kijev z reaktivnimi droni, posledice napada so bile zabeležene v štirih mestnih okrožjih. Po posodobljenih podatkih je bilo ranjenih najmanj osem ljudi, ena oseba pa je umrla; kijevski župan Vitalij Kličko je sporočil, da je eden od huje ranjenih moških pozneje umrl v bolnišnici.

Kijev je pogosto tarča množičnih ruskih raketnih in brezpilotnih napadov, ki včasih trajajo tudi več dno skupaj. Tako je 8. septembra Rusija Kijev napadla z balističnimi raketami in droni; umrli so trije ljudje, več jih je bilo ranjenih. 10. septembra je po ruskem napadu v Golosejevskem okrožju Kijeva zagorel bencinski servis Ukrnafte pri nakupovalnem središču Respublika. 11. septembra so ruske sile med delovnim časom napadle več bencinskih servisov v Kijevu. Kličko je takrat poročal o osmih ranjenih in dveh umrlih. Od ranjenih jih je bilo šest hospitaliziranih.

Ruski napadi na bencinske servise v Ukrajini

Rusija sistematično uničuje tudi ukrajinske bencinske servise. Ruski napadi nanje po besedah Dmitrija Leuškina, ustanovitelja skupine Prime, ne bodo povzročili pomanjkanja goriva v Ukrajini. Po njegovi oceni je v državi približno desetkrat več bencinskih servisov, kot jih je dejansko potrebnih, zato poškodbe posameznih objektov po njegovem mnenju ne bodo bistveno vplivale na oskrbo. Poškodovani servisi postopoma ponovno začenjajo obratovati, njihova obnova pa naj ne bi zahtevala veliko časa.

Protiofenziva ukrajinskih obrambnih sil

Medtem se je začela protiofenziva ukrajinskih obrambnih sil, ki so osvobodile vas Srednje v Kramatorskem rajonu Doneške oblasti. Po navedbah ukrajinskega monitoring projekta DeepState so ukrajinske enote hkrati odbile ruske sile pri Šandrigolovu v Limanskem rajonu Doneške oblasti in jim preprečile nadaljnje napredovanje.