Janša in Rutte na srečanju v Bruslju – o zanesljivosti slovenskega članstva v Natu ni dvomov, nekdo bo moral odgovarjati za škandal zaradi odpovedi nabave oklepnikov boxer

Piše: STA, G. B.

Slovenija je zanesljiva članica zveze Nato in ima verodostojen načrt povečanja obrambnih izdatkov, je po današnjem srečanju s premierjem Janezom Janšo v Bruslju dejal generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Janša je medtem potrdil zavezanost Slovenije močnemu in kredibilnemu Natu, kot tudi nadaljnji podpori Ukrajini.

“Vedno je bila zanesljiva zaveznica, vendar pa smo imeli nekaj težav glede izdatkov za obrambo. A zdaj je popolnoma zavezana ne samo dvema odstotkoma BDP za obrambo, ampak tudi verodostojni poti, da bi do leta 2035 dosegla 3,5 odstotka. Tako da odgovor je da,” je na vprašanje STA, ali je Slovenija zanesljiva članica Nata, odgovoril Rutte.

Janša je medtem na skupni novinarski konferenci z generalnim sekretarjem izpostavil, da bo Slovenija z nedavno sprejetim predlogom rebalansa proračuna letos končno dosegla dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP) za obrambo, v naslednjih letih pa bodo storili vse za dosego cilja 3,5 odstotka BDP.

Ob tem je poudaril, da Slovenija sredstev za obrambo ne povečuje zato, ker je to zaveza do Nata, temveč zato, da bo “sposobna braniti sebe in sodelovati v zavezništvu”, saj da je kolektivna obrambna cenejša in bolj učinkovita, kot če bi jo morala zagotavljati sama.

“Če bi za obrambo namenili celoten proračun, ne bi mogli zagotoviti take stopnje varnosti,” je dejal premier in dodal, da je Slovenija zavezana močnemu in kredibilnemu Natu. Napovedal je, da bodo povečane izdatke vložili v človeške zmogljivosti in sodobno tehniko, ki je potrebna za obrambo Slovenije.

Znova je izrazil obžalovanje, da je prejšnja vlada ob začetku mandata leta 2022 odpovedala pogodbo o nakupu osemkolesnikov boxer, ki bi jih Slovenija potrebovala za izpolnitev Natovih ciljev zmogljivosti, in da nato v štirih letih ni bil izpeljan postopek za dobavo drugih oklepnikov.

“Tako da danes je situacija takšna, da so ta sredstva dražja in da je čakalna vrsta bistveno daljša. Tako da slej kot prej bo moral nekdo za ta škandal odgovarjati, ker je ogrozil Slovenijo tako finančno kot varnostno,” je povedal Janša.

Ker v prihodnjih letih tega ne bo mogoče nadoknaditi, bo skušala vlada izzive reševati s sredstvi, ki jih ima, oziroma s tistim, kar lahko tako ali drugače dobi od prijateljskih držav, je pojasnil.

Poudaril je, da sicer tehnika ni edina težava, s katero se sooča slovenska vojska, ampak ima največjo težavo na področju kadrov. “Ne gre tukaj za oklepnike. Gre za vojaško enoto, sestavljeno iz ljudi, oklepniki so pa za to, da so varni in učinkoviti,” je izpostavil glede prizadevanj za izpolnitev Natovih ciljev zmogljivosti.

Rutte je ob tem poudaril, da je treba poleg tradicionalnih zmogljivosti vlagati tudi v sodobno tehnologijo, med drugim na področju umetne inteligence, dronov in zaščite pred njimi. “To je kombinacija, ki bo zagotovila, da se bomo lahko branili ne samo danes, ampak tudi v prihodnje,” je dejal.

Kot je še povedal na skupni novinarski konferenci, je Slovenija pod Janševo vlado zavezana skupni obrambi in odvračanju, krepitvi obrambnih izdatkov in podpori Ukrajini. Pomembna je tudi za ohranjanje stabilnosti na Zahodnem Balkanu, je dodal.

Zagotovil je, da zaveznice stojijo ob strani Sloveniji, in se ji zahvalil za podporo Kijevu v okviru pobude PURL in češke pobude za strelivo. Kot je dejal, je Slovenija lani za vojaško pomoč Ukrajini namenila več kot 60 milijonov evrov.

Janša se je pred tem dopoldne v okviru prvega delovnega obiska v Bruslju po vnovičnem prevzemu premierskega stolčka sestal s predsednico Evropskega parlamenta Roberto Metsola, s katero sta govorila predvsem o spodbujanju konkurenčnosti evropskega gospodarstva.