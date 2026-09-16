V tiskani Demokraciji preberite: Rdeči kaviar sindikalisti proti razvoju Slovenije

Piše: Vida Kocjan

Državni zbor je 11. maja 2026, še pred imenovanjem vlade pod vodstvom Janeza Janše, sprejel Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ljudje bi lažje živeli, gospodarstvo bi bilo bolj konkurenčno, zdaj ga blokirajo rdeči kaviar socialisti, ob podpori raznih skrajnih levičarjev.

Zakon niža davek na vrsto osnovnih živil in del energentov, olajšuje delo malim podjetnikom, upokojencem omogoča polno pokojnino ob delu, uvaja tudi kapico pri prispevkih. Zdaj ga z referendumom blokirajo rdeči kaviar sindikati in levica.

Že vse od začetka levičarska zavajanja

Že v času sprejemanja, posebej pa po njegovem sprejemu, so se pojavila nasprotovanja zakonu, s pretvezo, da gre za darila bogatim. Zdajšnje opozicijske stranke (Svoboda, SD in Levica) so ob izdatni podpori skrajno levičarskih nevladnih organizacij, nato pa tudi rdečih, t. i. kaviar sindikatov, zakonu nasprotovali. Trdili so, da ta pomeni milijardo evrov manj v proračunu.

Znani davčni strokovnjak mag. Ivan Simič je izračunal, da podatek o milijardi evrov manj v proračunu nikakor ne drži. Po njegovi oceni je znesek manjših davčnih prilivov v državni proračun med 200 do 300 milijonov evrov. To pa je približno toliko, je zapisal, kolikor je proračun izgubil s prenosom prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja v obveznega. Slednje, spomnimo, je dosegla prejšnja levičarska vlada, pa se zaradi tega nihče od zdajšnjih dušebrižnikov ni razburjal in se še zmeraj ne razburja.

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