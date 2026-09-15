Nato nad Litvo sestrelil dron

Piše: STA

Piloti lovcev zveze Nato so minulo noč sestrelili dron, ki je vdrl v litovski zračni prostor, je na družbenem omrežju X sporočil litovski predsednik Gitanas Nauseda. Po navedbah pristojnih litovskih oblasti, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, je dron danes nekaj po polnoči priletel iz sosednje Belorusije in je letel proti zahodu.

Po sestrelitvi so ostanki drona padli na nenaseljeno območje blizu jezera Kaunas v osrednjem delu države, je še sporočil litovski center za krizno upravljanje. Poreklo drona še ni znano.

Zaradi vdora brezpilotnika v zračni prostor so se v prestolnici Vilnius in okolici oglasile sirene.

Litovske oborožene sile in italijanski piloti, ki delujejo v okviru Natove misije za zračno obrambo, so se na vdor drona odzvali hitro in odgovorno, je sporočilo litovsko ministrstvo za obrambo.

“Glede na to, da Rusija stopnjuje svojo agresijo proti Ukrajini, je takšna pripravljenost ključnega pomena za našo regijo. Litva bo skupaj s svojimi zavezniki iz Nata branila svoj zračni prostor,” je v objavi na družbenih omrežjih zapisal Nauseda.

Litovski zunanji minister Kestutis Budrys pa se je v objavi na omrežju X zahvalil zaveznikom. “To je najboljši primer enotnosti in odločnosti zaveznikov v praksi – pošilja jasno sporočilo, da je Nato buden, zavezan in pripravljen,” je dodal.

Tudi Poljska je sporočila, da so se v njenem zračnem prostoru začele letalske operacije zaradi dejavnosti ruskih reaktivnih brezpilotnih letal, ki izvajajo napade na ukrajinskem ozemlju. Poljske oblasti so ob tem pojasnile, da gre za preventivne akcije, namenjene zavarovanju zračnega prostora in njegovi zaščiti, zlasti na območjih, ki mejijo na ogrožene regije.

Vdor drona v litovski zračni prostor je najnovejši varnostni incident na vzhodnem krilu zavezništva med rusko-ukrajinsko vojno. Litva, Latvija in Estonija, članice Nata, ki imajo dolgo mejo z Rusijo, redno poročajo o vdorih dronov, odkar je Rusija leta 2022 začela obsežno invazijo v Ukrajini.