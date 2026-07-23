Lavrov Rubia posvaril pred nadaljnjo ameriško dobavo orožja Ukrajini

Piše: STA

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je v pogovoru ob robu srečanja članic Združenja držav jugovzhodne Azije (Asean) v Manili ameriškega kolega Marca Rubia posvaril pred nadaljnjim dobavljanjem orožja Ukrajini, ki ga je označil za nesprejemljivega, je v izjavi sporočilo rusko zunanje ministrstvo, poročajo tuje tiskovne agencije.

Malta, Valletta. Ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Foto: OVSE Arhiv STA

Lavrov je v pogovoru z Rubiem “poudaril, da je nesprejemljivo nadaljevati dobavo orožja kijevskemu režimu”. Poleg tega je obsodil “destabilizirajočo politiko evropskih držav,” ki da si prizadevajo Rusiji zadati “strateški poraz”.

“Ruska stran je pripravljena na politično-diplomatsko rešitev spora,” je v izjavi dodalo rusko zunanje ministrstvo.

Moskva je sicer v preteklosti sklenitev morebitnega premirja z Ukrajino pogojevala s tem, da se slednja umakne s svojih ozemelj v regiji Donbas, ki jih trenutno nadzoruje Rusija. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je takšne zahteve že večkrat odločno zavrnil.

Ameriški State Department je sporočil, da sta diplomata v Manili govorila o “ameriško-ruskih odnosih in o nujnosti končanja rusko-ukrajinske vojne”, vendar dodatnih informacij o njunem pogovoru ni razkril, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Rubio in Lavrov po pogovoru nista podala izjav za javnost.

Rubio je sicer v sredo komentiral, da je po njegovi oceni vojna v Ukrajini “v marsičem ovirala zmožnost Rusije in ZDA, da bi našli točke soglasja na drugih področjih”. To po njegovih besedah ne pomeni, da ne bodo iskali drugih področij potencialnega sodelovanja, a da si kljub vsemu želijo, da bi se vojna končala.

Pogovori med Ukrajino in Rusijo za končanje konflikta, pri katerih so posredovale ZDA, so zastali potem, ko se je pozornost Američanov preusmerila na bližnjevzhodni konflikt. O tem, kako ponovno oživeti te pogovore, je Zelenski v sredo govoril z odposlancema ameriškega predsednika Donalda Trumpa Steveom Witkoffom in Jaredom Kushnerjem.

Po navedbah ruskega zunanjega ministrstva sta Rubio in Lavrov govorila tudi o razmerah na Bližnjem vzhodu, vendar podrobnosti pogovora o tej temi niso znane, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Moskva, ki je zaveznica Irana, je bila v preteklosti kritična do napadov na Iran in Perzijski zaliv.

Pogovor med najvišjima diplomatoma obeh držav je po navedbah ruskih medijev, ki jih povzema dpa, trajal le 35 minut. Lavrov je med drugim pozdravil nadaljevanje polnih stikov med vesoljskima agencijama obeh držav. Diplomata pa sta se strinjala z nadaljevanjem stikov med Washingtonom in Moskvo.