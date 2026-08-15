(FOTO) (VIDEO) Razmere na območju Omiša se po požaru stabilizirajo; Močan veter znova razplamtel požar na Dugem otoku

Piše: C. R., STA

Razmere na območju hrvaškega letoviškega mesta Omiš se po katastrofalnem požaru postopoma stabilizirajo, pristojne službe pa ostajajo na terenu in izvajajo vse ukrepe za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja, je danes sporočila Hrvaška turistična skupnost. Dodali so, da turistične aktivnosti v večjem delu Omiške riviere potekajo nemoteno.

V sporočilu za javnost, ki so ga posredovali medijem v več državah, so zapisali, da so turiste, ki so potrebovali zdravniško pomoč, oskrbeli, tistim, ki so se morali zaradi požara evakuirati, pa so zagotovili ustrezno namestitev v hotelih na območju Splitsko-dalmatinske županije.

Po podatkih hrvaških gasilcev so zaradi požara, ki je v četrtek zvečer izbruhnil pri Lokvi Rogoznici in se nato razširil proti Omišu, evakuirali 2500 ljudi. Med njimi so bili tudi turisti, nekateri so pred ognjem pobegnili tudi brez prtljage in dokumentov. Ogenj je uničil tudi več avtomobilov.

Das Ausmaß der Schäden nach dem beispiellosen Brand, der Omiš verwüstet hat, ist enorm. Foto: Ivo Cagalj / Pixsell pic.twitter.com/SxPvcB2ysb — Stimme Kroatiens (@StimmeKroatiens) August 15, 2026

Požar je zahteval eno smrtno žrtev. Kot je danes potrdila policija, gre za 34-letno državljanko Bosne in Hercegovine, ki je bila na območju Omiša na sezonskem delu. 43 poškodovanih v požaru je poiskalo zdravniško pomoč, med njimi se jih osem še bori za življenje. Med poškodovanimi so tudi turisti, med drugim iz Poljske in Madžarske, poročata madžarska tiskovna agencija MTI in poljska agencija PAP.

Na slovenskem ministrstvu za zunanje in evropske zadeve so v petek STA pojasnili, da se nanje oz. na veleposlaništvo Slovenije v Zagrebu do tedaj po pomoč ni obrnil še noben slovenski državljan.

Went back to our hotel past Omiš next to Lokva Rogoznica to collect belongings. Very surreal. Some tourists back swimming at beaches as if nothing happened. pic.twitter.com/LOQkcBC7TH — TC (@tomchristian91) August 15, 2026

Državljanom na območjih požarov so ob tem svetovali previdnost in upoštevanje navodil hrvaških lokalnih in državnih organov. “Slovenski državljani na Hrvaškem, ki potrebujejo nujno pomoč, naj se nemudoma obrnejo na hrvaške službe nujne pomoči (gasilci, reševalci, policija),” so dodali. Tistim, ki potrebujejo konzularno pomoč, denimo zaradi izgube dokumentov, pa ministrstvo priporoča, naj se obrnejo na slovensko veleposlaništvo v Zagrebu.

Močan veter znova razplamtel požar na Dugem otoku

Močan veter je danes okoli poldneva znova razplamtel požar na Dugem otoku, ki so ga gasilci zjutraj že omejili. Zaradi vetra so morali znova vključiti kanaderje, gašenje je oteženo, je za hrvaško tiskovno agencijo Hina povedal poveljnik gasilcev Zadarske županije Matej Rudić. Požar na Dinari pa se je iz Bosne in Hercegovine razširil na Hrvaško.