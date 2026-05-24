Kriza v Hormuški ožini se bliža koncu

Piše: C. R.

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da so dosegli okvirni sporazum z Iranom, ki predvideva ponovno odprtje Hormuške ožine.

“Sporazum je v glavnem dogovorjen, čaka pa še na dokončno potrditev med ZDA, Iranom in različnimi drugimi državami,” je objavil Trump.

Zdaj naj bi stekel najmanj 30-dnevni rok za nadaljevanje pogajanj, namenjenih rešitvi preostalih spornih točk v zvezi z iranskim jedrskim programom, vključno z vprašanjem, kaj se bo zgodilo z zalogami obogatenega urana v Teheranu.

Trump je objavil, da se še vedno urejajo končne podrobnosti in da je še vedno možno, da se nekateri vidiki sporazuma spremenijo.

Ameriški medij Axios je, sklicujoč se na neimenovane ameriške predstavnike, poročal, da načrt predvidena 60-dnevno podaljšanje premirja, v tem času pa naj bi bila Hormuška ožina odprta za plovbo brez ovir, Iran pa bi se zavezal k odstranitvi min, ki je položil tam.

ZDA bi v zameno odpravile blokado iranskih pristanišč ter nekatere sankcije, s čimer bi Iranu omogočili izvoz nafte, poroča Axios.

Načrt vključuje tudi obljubo Irana, da nikoli ne bo imel jedrskega orožja ter da se bo pogajal o prekinitvi programa bogatenja urana ter odstranitvi zalog visoko obogatenega urana. ZDA bi v zameno pristale na pogovore o odpravi sankcij ter sprostitvi iranskega premoženja.

Vse to naj bi bilo samo del končnega sporazuma, ameriške sile pa naj bi se z območje umaknile šele po sklenitvi tega, piše Axios. Dodaja, da načrt predvideva tudi končanje spopadov med proiranskim gibanjem Hezbolah in Izraelom v Libanonu.

Iranska tiskovna agencija Fars je sicer poročala, da so Trumpove trditve o ponovnem odprtju Hormuške ožine neresnične in v nasprotju z realnostjo, poroča CNN.

“Čeprav se je Iran strinjal, da se število plovil, ki prečkajo ožino, vrne na raven izpred vojne, to nikakor ne pomeni prostega prehoda, kot je obstajal pred vojno,” je objavil Fars in dodal, da bo Hormuška ožina še naprej pod iranskim nadzorom.

Trump se je pred najavo dogovora pogovarjal po telefonu z voditelji držav Bližnjega vzhoda, med njimi tudi z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem.

Glavna skrb Izraela je, da bo sklenjen ozek začasni sporazum, ki bo podaljšal premirje, odprl Hormuško ožino in postopoma omilil sankcije proti Iranu, pri tem pa ne bo obravnaval za Izrael najbolj kritičnih točk – jedrskega programa Teherana in obogatenega urana, je za CNN povedal izraelski vir.

Pakistanski premier Šehbaz Šarif, čigar država posreduje v pogovorih med Washingtonom in Teheranom, je medtem čestital Trumpu “za izjemne napore za dosego miru”. Izrazil je pričakovanje, da bo njegova država kmalu gostila naslednji krog pogajanj med ZDA in Iranom.