Kremelj ni pripravljen popustiti glede Ukrajine, pogovori v Carigradu so se končali brez rezultatov

Piše: C. R., STA, UNIAN

Kljub odmevnemu ultimatu ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je Rusiji dal 50 dni časa za sklenitev mirovnega sporazuma, se je tretji krog pogovorov med Kijevom in Moskvo končal brez preboja. Strani sta se v sredo v Carigradu sestali za manj kot eno uro, je poročal časnik The Wall Street Journal.

„Pri prekinitvi sovražnosti ali premirju nismo dosegli nobenega napredka,“ je dejal Rustem Umerov, vodja ukrajinske delegacije in sekretar ukrajinskega Sveta za nacionalno varnost in obrambo. Poudaril je, da šest mesecev pogajanj ni prineslo praktično ničesar. Po besedah Umerova je Ukrajina predsedniku Zelenskemu ponovno ponudila neposredno srečanje z Vladimirjem Putinom, vendar je Moskva to ponovno zavrnila. Rusija in Ukrajina sta se v tretjem krogu pogajanj dogovorili le za izmenjavo po 1200 vojnih ujetnikov.

Rusko delegacijo je vodil Vladimir Medinski, nekdanji ruski minister za kulturo in Putinov zaupnik.

Opazovalci so situacijo označili za „diplomatski kabuki“. Aleksander Gabujev, direktor centra Carnegie Rusija-Evrazija, je dejal: „Putin iz še ni zainteresiran za noben dogovor, ki ne bi pomenil popolne predaje Ukrajine.“

V zameno za to skuša Trump z grožnjami z gospodarskim pritiskom obdržati vlogo posrednika. Prejšnji teden je obljubil, da bo uvedel 100-odstotne carine za glavne ruske trgovinske partnerje, če mir ne bo dosežen v 50 dneh. Hkrati je dejal, da je pripravljen v Ukrajino poslati dodatne sisteme Patriot.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Anna Kelly je dejala: „Rusija in Ukrajina se po zaslugi vodstva predsednika Trumpa prvič po mnogih letih neposredno pogovarjata.“ Vendar analitiki menijo, da zaradi teh ukrepov Moskva ne bo popustila.

“Trump se verjetno ne bo odločil za odločne ukrepe. Bolj verjetno je, da bo zavlačeval, kot pa da bi aktivno podpiral Ukrajince,” je dejal Gabujev.

Predloge sankcij iz Kongresa, zlasti senatorja Lindseyja Grahama, je blokiral sam Trump. Predlagane 500-odstotne carine za Rusijo republikanci niso podprli.

Moskva je na drugi strani postavila stroge pogoje: priznanje ruske suverenosti nad Krimom in štirimi drugimi regijami, vključno s tistimi, ki jih ne nadzoruje, ter zahtevo po ukrajinski nevtralnosti.

Rusija je ob zastoju diplomacije okrepila napade na ukrajinska mesta. Napadi brezpilotnih letal poškodujejo infrastrukturo, zahodna vojaška pomoč pa ne pokriva potreb ukrajinskih oboroženih sil.