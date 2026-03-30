Konferenca v Evropskem parlamentu: Evropa bi lahko zdrsnila v državljansko vojno

Piše: C. R.

Na konferenci v Evropskem parlamentu z naslovom “Civil War: Europe at Risk?” (Državljanska vojna: Evropa v nevarnosti?) so nekateri govorci opozorili, da se Evropa sooča z resnimi družbenimi napetostmi in da obstaja tveganje za globoke politične in družbene konflikte v prihodnosti.

Dogodek sta gostila francoska političarka Marion Maréchal in švedski evropski poslanec Charlie Weimers iz poslanske skupine Evropski konservativci in reformisti (ECR). Na njem so razpravljali o družbeni polarizaciji, migracijah in spremembah v evropskih družbah. Po besedah organizatorjev je namen konference predvsem opozoriti na naraščajoče napetosti ter iskati politične rešitve, ki bi preprečile morebitne nasilne konflikte.

Maréchalova je v uvodnem govoru poudarila, da so se nekatere evropske družbe v zadnjih letih močno spremenile ter da naraščata nezaupanje in občutek negotovosti. Po njenem mnenju je bila nekoč pomemben element družbene stabilnosti tudi kulturna homogenost, ki vse hitreje izginja.

Na konferenci je govoril tudi britansko-kanadski profesor David Betz z londonske univerze King’s College London, ki se ukvarja z varnostnimi študijami. Po njegovem mnenju Evropa kaže znake naraščajoče polarizacije, ki lahko vodi v nestabilnost. Opozoril je, da v nekaterih državah že prihaja do izbruhov nasilja ter da bi lahko ob nadaljnjem poglabljanju političnih in družbenih razkolov nastali pogoji za širše konflikte.

Avstrijski politolog Ralph Schoellhammer je medtem opozoril, da bi bilo aktualne razmere morda bolje primerjati z obdobjem pred velikimi evropskimi revolucijami kot pa z razmerami v tridesetih letih 20. stoletja. Po njegovih besedah so takrat pomembno vlogo igrali gospodarski pritiski, inflacija in družbene napetosti.

Razprava na konferenci se je dotaknila tudi vprašanja prihodnosti Evrope kot politične in kulturne skupnosti. Nekateri govorci so izpostavili, da je ob nadaljnjih demografskih in političnih spremembah odprto vprašanje, kakšna bo podoba evropskih družb v prihodnjih desetletjih.