Kitajski preprodajalec fentanila iz Kube izročen ZDA

Piše: STA

Kuba je kitajskega preprodajalca drog Zhi Dong Zhanga, ki velja za enega glavnih oskrbovalcev mehiških kartelov s sintetičnim opioidom fentanilom, izročila ZDA, je sporočila mehiška vlada, ki je posredovala pri izročitvi. Kubanska vlada je pred tem sporočila, da so Zhanga po uradni prošnji za izročitev predali mehiškim oblastem.

Ne mehiška ne kubanska vlada nista pojasnili, ali so preprodajalca v ZDA prepeljali prek mehiškega ozemlja ali direktno s Kube, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Odnosi Washingtona s Havano so se namreč po vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo še poslabšali.

Zhi Dong Zhang, ki ga nekateri označujejo za kralja fentanila, naj bi tesno sodeloval z mehiškima karteloma Sinaloa in Jalisco New Generation, ki so ju ZDA razglasile za tuji teroristični organizaciji.

Oktobra lani so ga aretirale oblasti v Mehiki, kjer je nato v hišnem priporu čakal na zaslišanje za izročitev ZDA. Julija je iz hišnega pripora pobegnil, nakar so ga aretirali na Kubi.

Trump je trgovino s fentanilom izkoristil kot enega od razlogov za uvedbo visokih carin na uvoz iz Kitajske. Ameriška vojska ob tem v morju pri Venezueli napada čolne, za katere predsednik trdi, da v ZDA prevažajo mamila.

Fentanil je sintetičen opioid, ki je 50-krat močnejši od heroina, njegova proizvodnja pa je veliko lažja in cenejša. V ZDA je kot vzrok predoziranja v veliki meri nadomestil heroin in opioide, ki jih predpisujejo zdravniki.