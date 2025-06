Kancler Merz: “Izrael čisti drek za vse nas!”

Piše: Spletni časopis

»To je čiščenje dreka, ki ga Izrael opravlja za vse nas. Če tega ne storimo, bi lahko še mesece in leta priča terorju iranskega režima – nato pa se morda celo soočili z jedrsko bombo.«

Tako je nemški kancler Friedrich Merz ocenil izraelsko operaciji v Iranu in dodal »Lahko le rečem, da imam največje spoštovanje do Izraelcev, ki imajo pogum, da to storijo.«

Nemški kancler je povedal tudi, da pa Izraelci iranskih bunkerjev, ki so globoko pod zemljo in kjer se trudijo sestaviti atomsko orožje, sami ne morejo uničiti in da bo nujna pomoč ZDA.

Iz ZDA je ameriška vojska v Evropo in proti bližnjemu Vzhodu preselila veliko število zračnih tankerjev za polnjenje letal, pa tudi vojaških reaktivcev in vojne mornarice. To ne pomeni nujno, da bo prišlo do širšega napada ZDA na Iran. Ga pa ta sredstva lahko omogočijo.

Zdi se, da je možnosti, da se bodo Američani pridružili Izraelcem pri uničevanju opreme za proizvodnjo jedrskih bomb, ki se je Iran doslej ni bil pripravljen sam odreči, vse večja. Ameriški predsednik Donald Trump jim je povsem jasno sporočil, da imajo le eno izbiro: odreči se jedrskemu orožje. Ker tega niso storili, so posledice. Lahko je še huje.

Del sporočil, ki so pritisk na Iran, naj se odreče jedrskemu orožju je tudi to sporočilo:

“Točno vemo, kje se skriva tako imenovani “Vrhovni vodja”. Je lahka tarča, a je na varnem za zdaj – ne bomo ga uničili (ubili!), vsaj zaenkrat ne. Vendar ne želimo, da bi rakete poletele na civiliste ali ameriške vojake. Naše potrpljenje se izčrpava. Hvala za vašo pozornost do te zadeve!

Francoski predsednik Emmanuel Macron, ki se strinja, da je Iranu treba preprečiti dostop do nuklearnega orožja, pa opozarja, da bi menjava vrha režima, kar je tudi eden možnih razpletov krize, denimo z eliminacijo vrhovnega voditelja Alija Hameneja, lahko vodil v kaos.

Ni tudi nujno, da bi bil naslednik manjši skrajnež, ki ne bi še bolj podpiral terorističnih skupin in brutalnih vojaških milic po Bližnjem vzhodu in poskušal razviti jedrskega orožja, kar sicer počne Iran.

Iranski mediji, ki so ob napadu Izraela poročali o sestrelitvi dveh F-35 in zajetju pilotke, pa celo o sestrelitvi še vrste manj dragih letal, še kar niso postregla z nobenim resnim dokazom o tem dosežku. Je pa državna televizija, ki je, podobno kot je to pri nas, predvsem propagandno sredstvo oblasti, ponoči objavila nenavadne posnetke jedrske bojne glave.