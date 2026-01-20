Jedrska varnost pod vprašajem: Rusija je poškodovala kritične transformatorske postaje, Černobilska jedrska elektrarna pa je izgubila napajanje

Piše: C. R.

Danes zjutraj so bile zaradi ruske napadi poškodovane kritične transformatorske postaje, ki zagotavljajo delovanje ukrajinskih jedrskih elektrarn, jedrska elektrarna Černobil pa je izgubila zunanje napajanje, poroča IAEA na družbenem omrežju X.

„Danes zjutraj je bilo zaradi obsežnih vojaških operacij moteno delovanje več ukrajinskih električnih podpostaj, ki so pomembne za jedrsko varnost. Černobilska jedrska elektrarna je izgubila vso zunanjo oskrbo z električno energijo, moteno je bilo tudi oskrbo z električno energijo drugih jedrskih elektrarn,“ je navedeno v sporočilu. Po besedah direktorja IAEA Rafaela Grossija agencija spremlja razvoj dogodkov, da bi ocenila vpliv na jedrsko varnost.

Kot je dodal ukrajinski zunanji minister Andrej Sibiga, Rusija sistematično ustvarja tveganja za izpad električne energije v jedrskih objektih, vključno z jedrsko elektrarno Černobil in drugimi jedrskimi elektrarnami. Zato Ukrajina poziva IAEA, naj nujno skliče sejo upravnega sveta in reši vprašanje prisotnosti Rusije v upravnem svetu. „Medtem ko ruski uradniki govorijo o „pomembnosti“ električnih daljnovodov, njihove sile namerno napadajo transformatorske postaje, s čimer neposredno ogrožajo jedrsko varnost in ignorirajo večkratna opozorila IAEA. To nima nič skupnega z iniciativo „Atom za mir“. To je izkoriščanje jedrske nevarnosti kot sredstva prisile,“ je napisal na družbenem omrežju X.