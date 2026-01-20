e-Demokracija
-2.9 C
Ljubljana
torek, 20 januarja, 2026
e-Demokracija
ENG
...

Jedrska varnost pod vprašajem: Rusija je poškodovala kritične transformatorske postaje, Černobilska jedrska elektrarna pa je izgubila napajanje

Tujina
Černobil, Ukrajina (foto: Jason Minshull / Wikipedia)

Piše: C. R.

Danes zjutraj so bile zaradi ruske napadi poškodovane kritične transformatorske postaje, ki zagotavljajo delovanje ukrajinskih jedrskih elektrarn, jedrska elektrarna Černobil pa je izgubila zunanje napajanje, poroča IAEA na družbenem omrežju X.

„Danes zjutraj je bilo zaradi obsežnih vojaških operacij moteno delovanje več ukrajinskih električnih podpostaj, ki so pomembne za jedrsko varnost. Černobilska jedrska elektrarna je izgubila vso zunanjo oskrbo z električno energijo, moteno je bilo tudi oskrbo z električno energijo drugih jedrskih elektrarn,“ je navedeno v sporočilu. Po besedah direktorja IAEA Rafaela Grossija agencija spremlja razvoj dogodkov, da bi ocenila vpliv na jedrsko varnost.

Kot je dodal ukrajinski zunanji minister Andrej Sibiga, Rusija sistematično ustvarja tveganja za izpad električne energije v jedrskih objektih, vključno z jedrsko elektrarno Černobil in drugimi jedrskimi elektrarnami. Zato Ukrajina poziva IAEA, naj nujno skliče sejo upravnega sveta in reši vprašanje prisotnosti Rusije v upravnem svetu. „Medtem ko ruski uradniki govorijo o „pomembnosti“ električnih daljnovodov, njihove sile namerno napadajo transformatorske postaje, s čimer neposredno ogrožajo jedrsko varnost in ignorirajo večkratna opozorila IAEA. To nima nič skupnega z iniciativo „Atom za mir“. To je izkoriščanje jedrske nevarnosti kot sredstva prisile,“ je napisal na družbenem omrežju X.

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

Tujina

V Avstriji afganistanski oskrbovalec obsojen na 3,5 leta zapora zaradi spolnega napada na dementno upokojenko

Fokus

Se Slovenija pridružuje bizarni tožbi Južnoafriške republike proti Izraelu? Tanja Fajon želi, da bi bilo to uresničeno še pred volitvami

Tujina

Žrtvovani sirski Kurdi: odigrali so pomembno vlogo v boju proti Islamski državi, sedaj pa so se znašli v izjemno težkem položaju

Fokus

Ruski teror se nadaljuje: Po napadih na Kijev je pri -14C kar 5000 stavb ostalo brez ogrevanja!

© Nova obzorja d.o.o., 2026