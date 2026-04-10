Piše: C. R.

Ameriški predsednik Donald Trump je 7. aprila sporočil, da sta se Združene države in Iran dogovorila o dvotedenskem premirju, ki ga je posredoval Pakistan. Trump je izjavil, da je Iran 10. aprila poslal desettočkovni predlog, ki bo osnova za prihajajoča pogajanja v Islamabadu v Pakistanu.

Visoki ameriški in izraelski uradniki so 7. in 8. aprila izjavili, da izraelska kampanja v Libanonu ni del sporazuma o premirju med ZDA in Iranom. Uradniki Hezbolaha so trdili, da so nedoločeni akterji skupino obvestili, da bo stranka sporazuma o premirju. Ameriški predsednik Donald Trump je 8. aprila za PBS News povedal, da Libanon ni vključen v sporazum o premirju med ZDA in Iranom.

MORE: Senior US and Israeli officials stated on April 7 and 8 that the Israeli campaign in Lebanon is not a part of the US-Iran ceasefire deal. Hezbollah officials claimed that unspecified actors informed the group that it would be a party to the ceasefire deal. The IDF… https://t.co/3HoSTd37LE pic.twitter.com/LPXQe5dbjb — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) April 9, 2026

Izraelske obrambne sile (IDF) so izvedle največje število zračnih napadov na osebje in infrastrukturo Hezbolaha po celotnem Libanonu, vključno z osrednjim Bejrutom, od začetka izraelske kampanje v Libanonu. IDF je napadla več kot 100 poveljstev Hezbolaha, centrov za poveljevanje in nadzor, izstrelišč raket ter enote brezpilotnih letalnikov Hezbolaha in lokacije sil Radwan v Bejrutu, južnem Libanonu in dolini Bekaa.

Iran kljub premirju še naprej ogroža ladijski promet v Hormuški ožini, zaradi česar so plovila zadržana do tranzita skozi ožino. Promet skozi Hormuško ožino ostaja precej nizek zaradi iranskih groženj in negotovosti glede krhkega premirja.

Iran Update Evening Special Report, April 8, 2026: US President Donald Trump announced on April 7 that the United States and Iran agreed to a two-week ceasefire deal mediated by Pakistan. Trump stated that Iran sent a ten-point proposal to form the basis of upcoming negotiations… pic.twitter.com/Edhe02Oy8N — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) April 9, 2026

Iranski zunanji minister Abbas Aragči je moral prepričati poveljnike Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), da sprejmejo ameriški predlog za premirje, je povedal regionalni vir, seznanjen s pogovori, ki je govoril za Axios. Premirje sledi poročilom, da je skupina veteranskih trdovratnih poveljnikov IRGC v zadnjih tednih utrdila oblast znotraj iranskega režima in igra vse bolj osrednjo vlogo pri odločanju, kot so imenovanja na ključne položaje.

Vir: https://understandingwar.org/research/middle-east/iran-update-special-report-april-8-2026/