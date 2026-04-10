petek, 10 aprila, 2026
Izraelska kampanja v Libanonu ni del sporazuma o premirju

Izraelski napad na Libanon

Piše: C. R.

Ameriški predsednik Donald Trump je 7. aprila sporočil, da sta se Združene države in Iran dogovorila o dvotedenskem premirju, ki ga je posredoval Pakistan. Trump je izjavil, da je Iran 10. aprila poslal desettočkovni predlog, ki bo osnova za prihajajoča pogajanja v Islamabadu v Pakistanu.

Visoki ameriški in izraelski uradniki so 7. in 8. aprila izjavili, da izraelska kampanja v Libanonu ni del sporazuma o premirju med ZDA in Iranom. Uradniki Hezbolaha so trdili, da so nedoločeni akterji skupino obvestili, da bo stranka sporazuma o premirju. Ameriški predsednik Donald Trump je 8. aprila za PBS News povedal, da Libanon ni vključen v sporazum o premirju med ZDA in Iranom.

 

Izraelske obrambne sile (IDF) so izvedle največje število zračnih napadov na osebje in infrastrukturo Hezbolaha po celotnem Libanonu, vključno z osrednjim Bejrutom, od začetka izraelske kampanje v Libanonu. IDF je napadla več kot 100 poveljstev Hezbolaha, centrov za poveljevanje in nadzor, izstrelišč raket ter enote brezpilotnih letalnikov Hezbolaha in lokacije sil Radwan v Bejrutu, južnem Libanonu in dolini Bekaa.

Iran kljub premirju še naprej ogroža ladijski promet v Hormuški ožini, zaradi česar so plovila zadržana do tranzita skozi ožino. Promet skozi Hormuško ožino ostaja precej nizek zaradi iranskih groženj in negotovosti glede krhkega premirja.

 

Iranski zunanji minister Abbas Aragči je moral prepričati poveljnike Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC), da sprejmejo ameriški predlog za premirje, je povedal regionalni vir, seznanjen s pogovori, ki je govoril za Axios. Premirje sledi poročilom, da je skupina veteranskih trdovratnih poveljnikov IRGC v zadnjih tednih utrdila oblast znotraj iranskega režima in igra vse bolj osrednjo vlogo pri odločanju, kot so imenovanja na ključne položaje.

Vir: https://understandingwar.org/research/middle-east/iran-update-special-report-april-8-2026/ 

 

