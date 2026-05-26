Ameriška vojska ponovno napadla cilje v Iranu

Piše: C. R.

Ameriška vojska je ponoči izvedla nove napade na jug Irana, kjer je ciljala z raketami povezana območja ter plovila za polaganje min, je sporočilo osrednje poveljstvo vojske. Do napadov je prišlo sredi prekinitve ognja in poskusov za dosego dogovora med stranema. Ta je po mnenju ameriškega zunanjega ministra Marca Rubia še vedno mogoč.

Osrednje poveljstvo ameriške vojske je zatrdilo, da so napade izvedli v samoobrambi, njihov namen pa naj bi bil zaščititi ameriške vojake pred grožnjo iranskih sil. “Centralno poveljstvo še naprej brani naše sile, medtem ko je zadržano v času tekočega premirja,” je sporočil tiskovni predstavnik poveljstva Tim Hawkins.

Tarča napadov naj bi bilo območje blizu Bandar Abasa, pristaniškega mesta na jugu Irana, kjer se med drugim ob Hormuški ožini nahaja oporišče iranske mornarice, poročanje New York Timesa povzema britanski BBC.

Iranski državni mediji so poročali o več glasnih eksplozijah v bližini Bandar Abasa, ki so odjeknile okoli polnoči po lokalnem času. Razmere naj območju naj bi bile normalne, lokalne oblasti pa preiskujejo vzrok eksplozij.

Napadi bi lahko ogrozili prekinitev ognja, ki med ZDA in Izraelom ter Iranom velja od 8. aprila, strani pa si odtlej prizadevata doseči dogovor o končanju vojne, ki je z velikimi motnjami v dobavi energije pretresla globalno ekonomijo.

ZDA in Iran si prizadevata za sklenitev memoranduma o soglasju, vendar so sporne točke glede besedila o iranskem jedrskem programu in sankcijah po besedah ameriških uradnikov zaustavile sklenitev sporazuma, poroča CNN.

Ameriški zunanji minister Rubio kljub napadom meni, da je dogovor še vedno mogoč. Pri tem je izpostavil ponedeljkove pogovore med glavnim iranskim pogajalcem in zunanjim ministrom ter premierjem Katarja, ki je že doslej deloval kot posrednik med ZDA in Iranom.

“Videli bomo, če lahko dosežemo napredek. Mislim, da je prisotnega veliko pregovarjanja o specifičnem načinu izražanja v prvotnem dokumentu, tako da bo trajalo nekaj dni,” je med uradnim obiskom v Indiji novinarjem dejal Rubio.

Pri tem je poudaril željo predsednika ZDA Donalda Trumpa, da bi pogovori uspeli. “Sklenil bo bodisi dober dogovor ali pa ne bo dogovora,” je ponovil Trumpove ponedeljkove besede.

V soboto je Trump nakazal, da je sporazum z Iranom na dosegu roke in v objavi na Truth Social zapisal, da se trenutno razpravlja o končnih vidikih in podrobnostih sporazuma, ki bodo kmalu objavljene.

A v nedeljo je Trump v drugi objavi zapisal, da je ameriškim pogajalcem naročil, naj se ne prenaglijo s sklenitvijo sporazuma, čeprav je poudaril, da so bila pogajanja doslej konstruktivna.

Teheran je potrdil, da so se dogovorili o velikem delu vprašanj. “A reči, da to pomeni, da je podpis dogovora zelo blizu – tega ne more trditi nihče,” je dejal tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Esmail Bagei.

Sporazum med ZDA in Iranom naj bi vključeval 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja, ponovno odprtje Hormuške ožine in načrt za nadaljnja pogajanja o iranskem jedrskem programu.

Glede na poročanje ameriških medijev ni pričakovati takojšnjega dogovora o najbolj spornih točkah – pogajalci naj bi za kasnejše obdobje pustili vprašanja omilitve sankcij proti Iranu, sprostitve iranskih zamrznjenih sredstev in ameriških zahtev za okrnitev jedrskega programa Irana.

Trump je sicer v ponedeljek objavil, da bo iranski obogateni uran bodisi takoj predan ZDA, da ga odpeljejo domov in uničijo, bodisi uničen na kraju samem v Iranu ali na drugi sprejemljivi lokaciji. Trump je dodal, da bi morala pri nadzoru procesa sodelovati “Komisija za atomsko energijo ali njen ekvivalent”.