Italijanska policija preprečila terorističen napad na veliki katoliški dogodek?

Piše: A. S.

V srcu srednjeveškega Viterba je policija tik pred znamenitim praznikom Macchina di Santa Rosa aretirala dva turška državljana, stara 21 in 31 let. Moška, nastanjena v majhnem penzionu, sta bila oborožena z avtomatsko puško, pištolo in zajetno količino nabojev. Orožje, ki sta ga tihotapila v Italijo, naj bi bilo po prvih ugotovitvah namenjeno ne le preprodaji temveč morda tudi napadu na znamenit katoliški dogodek.

Preiskovalci sicer uradno govorijo o obtožbi zaradi trgovine z orožjem, a nihče ne skriva suma, da bi utegnil biti cilj tudi napad na verski dogodek, ki ga vsako leto obišče okoli 40.000 ljudi. Na njem so bili prisotni najvišji predstavniki države, med njimi zunanji minister Antonio Tajani.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je pohvalila »odločno in hitro akcijo«, notranji minister Matteo Piantedosi pa je dodal, da je policija s svojim posredovanjem »zagotovila varnost edinstvene tradicije«. Dejstvo, da sta dva tuja državljana uspela priti v osrčje mesta z vojaškim orožjem, pa po drugi strani postavlja resna vprašanja o nadzoru meja in povezavah turških kriminalnih mrež v Evropi. Italijanska obveščevalna skupnost je že pred časom opozarjala na nevarnost, ki jo predstavljajo turški kriminalni klani, povezani s tihotapljenjem orožja in drog, a se zdi, da oblasti v Ankari niso storile veliko, da bi te mreže zatrle.

Zaradi nevarnosti so bile v Viterbu razporejene protiteroristične enote, ostrostrelci so stražili z bližnjih streh, policijski psi so patruljirali med množico, organizatorji pa so morali prelomiti dolgoletno tradicijo: ulice so ostale razsvetljene, čeprav se procesija običajno odvija v popolni temi. Vse to, da bi se zagotovilo, da veličastna trideset metrov visoka Macchina di Santa Rosa, ki jo po ozkih ulicah nosi sto domačinov – facchini – doseže cilj brez tragedije.

Dogodek je kljub napeti atmosferi potekal mirno. Italijanske oblasti so sicer uspele preprečiti morebitno katastrofo, toda aretacija dveh Turkov tik pred začetkom praznika je še en opomin, da evropske države ostajajo ranljive za vpliv kriminalnih mrež, ki prihajajo iz Turčije.