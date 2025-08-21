20.5 C
Italija: “Miroljubni inženirji” županji v naši neposredni soseščini javno grozijo z obglavljenjem

MigracijeTujina
Foto: Wikipedia

Piše: Moja Dolenjska

Nekdanji županji italijanskega skoraj obmejnega mesta Tržič (Monfalcona) in zdajšnji evropski poslanki Anni Mariji Casint odprto grozijo z obglavljenjem, ker je občina v času njenega vodstva v prostore državnih in občinski ustanov prepovedala vstop pokritih oseb.

Cisintovi je zdaj javno sredi trga, da jo bo obglavil, izrekel tujec iz Bangladeša. Objavil pa je italijanski medij ilforiziano.it.

Daleč smo prišli.

Monfalcone je mesto in občina v nekdanji Goriški pokrajini italijanske dežele Furlanije – Julijske krajine in je središče Medobčinske zveze Kras-Soča-Jadran. Leži na severozahodni obali Tržaškega zaliva, v bližini izliva reke Soče in istoimenskega naravnega rezervata. Mesto leži severnem obalnem pasu Jadranskega morja v dolžini 24,39 km in je na jugu zaprto z zalivom Pancan in na severovzhodu s Krasom, proti severozahodu pa meji na občini Ronke in Štarancan. (Vir)

Občina in mesto je že nekdaj časa preplavljeno s tujci, ki tja vstopajo predvsem iz smeri Slovenije. Kakšna je potem naša varnost?

Vir: X

