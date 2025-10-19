(INTERVJU) Miklós Szánthó: Naš slogan je »Bog, domovina, družina«

Piše: Lionel Baland

Miklós Szánthó je izvršni direktor Centra za temeljne pravice. Ta organizacija s sedežem v Budimpešti na Madžarskem si prizadeva ohraniti nacionalno identiteto, suverenost in krščanske tradicije v kontekstu globalizacije in geopolitičnih sprememb.

Center za temeljne pravice od leta 2022 organizira CPAC Hungary v Budimpešti, lokalno različico Konservativne politične akcijske konference, političnega možganskega trusta, ki ga je v Združenih državah ustanovila Ameriška konservativna unija. Leta 2025 je gostil političnega stratega Steva Bannona, faustovskega podjetnika Elona Muska, ameriškega predsednika Donalda Trumpa in argentinskega predsednika Javierja Mileija. Lionel Baland se je srečal in intervjuval Miklósa Szánthója za Breizh-info.

Kdaj je bila vaša organizacija ustanovljena?

Leta 2013, pred 12 leti. Center za temeljne pravice je eden največjih konservativnih možganskih trustov na Madžarskem. Ta organizacija izvaja politične in zakonodajne analize.

Kaj je vaš glavni cilj?

Naš slogan je »Bog, domovina, družina«. Spodbujamo resnične evropske vrednote. Branimo judovsko-krščansko dediščino naše celine: suverenost, nacionalno identiteto, interese otrok in družine.

Katere metode uporabljate za dosego tega?

Ukvarjamo se z različnimi področji. Na Madžarskem se ukvarjamo s političnimi analizami, širjenjem idej, upravljanjem talentov, mladinsko akademijo, založništvom knjig, konferencami, komunikacijami in še več. Zelo aktivni smo tudi na družbenih omrežjih. Na mednarodni ravni je najbolj viden vidik našega dela CPAC, ki ga vsako leto organiziramo v Budimpešti. Je ena najpomembnejših konservativnih konferenc, ki potekajo na evropskih tleh. Naš cilj, skupaj s CPAC Hungary in drugimi mednarodnimi organizacijami, je ustvariti globalno platformo za protiglobalistične sile.

Kdaj je bila prvič organizirana madžarska različica CPAC-a?

CPAC smo prvič organizirali pred štirimi leti, leta 2022. Ta organizacija ima sedež v Združenih državah Amerike, vendar lokalno različico organizirajo in financirajo Madžari v Centru za temeljne pravice v sodelovanju z našimi ameriškimi prijatelji.

Katere jezike uporabljate?

Naše delovanje seveda poteka v madžarščini, mednarodno pa komuniciramo v angleščini. Imamo pisarno v Madridu, kjer uporabljamo španščino, in Madžarsko-poljski inštitut za svobodo, ki ga vodi Marcin Romanowski, ki išče politični azil na Madžarskem, ker ga je preganjal režim, ki je trenutno na oblasti na Poljskem, in ki objavlja v poljščini.

