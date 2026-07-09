Evropska ljudska stranka enotno “lustrirala” Branka Grimsa, slednji ne namerava odstopiti s poslanske funkcije

Piše: C. R.

– Obžalujemo, da je prišlo tako daleč, da je poslanska skupina Evropske ljudske stranke danes odločala in odločila o izključitvi Branka Grimsa.…

Vsi preostali trije evropski poslanci iz vrst SDS so sicer tudi sporočili, da obžalujejo takšno odločitev in da si takšnega razpleta niso želeli.

Ne glede na drugačna pričakovanja v slovenskih vrstah je bilo glasovanje zelo enotno. Za izključitev je glasovalo 131 poslancev EPP, proti jih je bilo le sedem, sedem poslancev pa se je glasovanja vzdržalo, so za STA sporočili viri v Evropskem parlamentu. Med sedmimi poslanci, ki so nasprotovali izključitvi, so bili štirje slovenski poslanci. Poleg Zale Černilec Tomašič , Romane Tomc in Milana Zvera je proti izključitvi glasoval tudi Matej Tonin (NSi).

Poslanci politične skupine EPP so izključitev Branka Grimsa podprli potem, ko je prejšnji teden izključitev uradno potrdilo že predsedstvo največje politične skupine v Evropskem parlamentu, ki ji pripada tudi SDS. V skupini Grimsu, čigar delovanje v imenu EPP so omejili že januarja, med drugim očitajo pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej.

Predsedstvo EPP je ob predlogu izključitve spomnilo, da je Grims lani podpisal predlog nezaupnice Evropski komisiji, ki jo je v Evropski parlament vložil romunski evroposlanec Gheorghe Piperea iz skrajno desne politične skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR). Podpis je umaknil šele kasneje, piše v predlogu, ki so ga posredovali iz EPP. Poleg tega je s člani skupine Evropa suverenih narodov (ESN) maja letos soorganiziral dogodek z naslovom “Desni večini v Evropskem parlamentu naproti”, čeprav mu v EPP tega niso odobrili in so mu prepovedali uporabo logotipa skupine, saj ni bil v skladu z notranjimi pravili EPP. Očitali so mu tudi, da je pred parlamentarnimi volitvami na Madžarskem javno podprl (prejšnjo) vlado pod vodstvom Viktorja Orbana iz skrajno desnih Domoljubov za Evropo (PfE) na škodo stranke Tisza, ki je del EPP. S tem je izkazal “pomanjkanje spoštovanja do evroposlancev EPP iz te države članice”.

Vodja nacionalne delegacije SDS v EPP Romana Tomc je pred glasovanjem Grimsu v torek sicer predlagala, da odstopi kot evropski poslanec. To mu je predlagala z namenom zaščite interesov SDS. Obžalovala je, da so stvari pripeljale do predloga za izključitev in poudarila, da je poslanca na predsedstvu in na skupnih sestankih politične skupine večkrat zagovarjala ter zaščitila.

Premier Janez Janša je ob včerajšnjem prihodu na vrh Nata v Ankari izrazil upanje, da Grims ne bo izključen. Podporo mu je pred glasovanjem izrekel tudi evropski poslanec Milan Zver (EPP/SDS), ki je poslanske kolege v EPP pozval, naj glasujejo proti izključitvi in se zavzel za dialog namesto izključevanja. Zver je poslal v javnost tudi pismo prof. dr. Janeza Juhanta, ki smo ga sicer objavili že včeraj.

Sta pa razmere na značilen način izkoristila levičarska evroposlanca Irena Joveva in Marjan Šarec (Renew/Svoboda), ki sta pred glasovanjem v pismu vodji EPP Manfredu Webru menila, da Grimsova stališča, ki mu jih očita skupina, odražajo širšo politično usmeritev SDS. S tem sta želela “prijateljsko pomagati,” da bi se “razmislek pripeljal do logičnega zaključka”. To pa je, da bi Evropska ljudska stranka izključila celotno SDS. Naši viri trdijo, da je možnost za to le teoretična.

Ne bo odstopil, tudi ne bo izstopil iz SDS

Grims je sicer v četrtkovem odzivu na družbenih omrežjih zapisal, da glede na omenjeni predlog odločitve “očitno ni problem, da bi delal premalo, ampak je moteče, da dela veliko in dosega uspehe”. Sporočil je, da bo nadaljeval delo v Evropskem parlamentu, in ob tem napovedal kandidaturo na naslednjih evropskih volitvah. Zahvalil se je za izjemno podporo, ki je je bil deležen te dni za svoje delo v Evropskem parlamentu. Kot je dejal, mu to izjemno veliko pomeni in ga hkrati zavezuje, da bo svoje delo nadaljeval še naprej. Pri tem sicer ni pojasnil, ali bo delo v parlamentu nadaljeval kot nepovezani poslanec ali pa se bo pridružil kateri od politični skupin.