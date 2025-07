Evroposlanci bodo glasovali o predlogu nezaupnice Evropski komisiji

Piše: C. R.

Romunski evroposlanec Gheorghe Piperea iz desne politične skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), v kateri so se od predloga nezaupnice distancirali, je v razpravi komisiji očital pomanjkanje preglednosti in spoštovanja pravosodja, med drugim v zvezi z naročanjem cepiv proti covidu-19. Predlagatelji komisiji očitajo še nezakonito vmešavanje v volitve v Romuniji in Nemčiji.

Predsednica komisije, ki je aktualni mandat nastopila 1. decembra lani, je trditve iz predloga označila za lažne, podpisnike iz treh skrajno desnih političnih skupin Evropskega parlamenta pa za teoretike zarot in podpornike ruskega predsednika Vladimirja Putina. Članom desno- in levosredinskih skupin je medtem zagotovila, da je komisija pripravljena delati za kompromis in enotnost.

Glasovanje bo potekalo okoli poldneva, pri čemer pa ni pričakovati, da bi predlog nezaupnice prejel zadostno podporo. Da je sprejet, mora namreč prejeti dvotretjinsko večino oddanih glasov, ki hkrati predstavlja večino vseh članov parlamenta.

V preteklosti je bilo vloženih 13 predlogov nezaupnice komisiji, zadnji leta 2016, a predlagatelji še nikoli niso bili uspešni. Je pa leta 1999 že napoved vložitve predloga nezaupnice odnesla Evropsko komisijo pod vodstvom Luksemburžana Jacquesa Santerja.