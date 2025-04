EU napoveduje za 12 milijard evrov naložb v Srednji Aziji

Piše: C. R., STA

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na prvem vrhu EU-Srednja Azija v Uzbekistanu napovedala 12 milijard evrov vreden paket naložb v transport, ključne surovine, čisto energijo in povezljivost, je danes sporočila komisija. EU želi okrepiti svoje povezave z regijo, kjer sicer ključno vlogo igrata Rusija in Kitajska.

Von der Leyen je danes skupaj s predsednikom Evropskega sveta Antoniem Costo sodelovala na prvem vrhu EU-Srednja Azija v Samarkandu, pri čemer sta se regiji dogovorili o strateškem partnerstvu, podpisali skupno deklaracijo in več sporazumov, je sporočila Evropska komisija.

Partnerstvo bo “bistveno izboljšalo sodelovanje” EU z državami Srednje Azije: Kazahstanom, Kirgizistanom, Tadžikistanom, Turkmenistanom in Uzbekistanom.

“S strateškim partnerstvom odpiramo novo poglavje v dolgoletnem prijateljstvu med Evropo in Srednjo Azijo. V teh negotovih časih Evropa zagovarja odprtost in sodelovanje,” je ob tem dejala predsednica Evropske komisije.

EU med drugim napoveduje naložbe v promet prek Transkaspijskega koridorja, sodelovanje na področju pridobivanja in izkoriščanja ključnih surovin, pa tudi vlaganje v obsežne projekte na področju povezljivosti, skrbi za okolje, vode, energije in podnebja.

Unija tako želi okrepiti svoj vpliv v regiji, ki se po ruski invaziji na Ukrajino februarja 2022 nekoliko hitreje odmika iz orbite vpliva Moskve, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Ob tem so priložnost začutile velike sile – tako na zahodu kot na vzhodu.

V zadnjih desetletjih je na države Srednje Azije kot nekdanje republike Sovjetske zveze odločilno vplivala Rusija, sedaj pa poleg Kitajske skušajo svoj vpliv na tem območju okrepiti tudi Turčija, ZDA ter celo Južna Koreja in Japonska.

Evropa si v regiji med drugim prizadeva za pridobivanje dragocenih naravnih surovin. V Kazahstanu so denimo ravno v četrtek oznanili odkritje svojega potencialno največjega nahajališča strateško pomembnih redkih zemelj.

Evropska unija je kot povezava sicer že sedaj največji tuji investitor v Srednji Aziji, saj predstavlja 40 odstotkov neposrednih naložb v zadnjih desetih letih.

Toda Rusijo in Kitajsko bo težko nadomestiti, še navaja AFP. Peking v državah Srednje Azije v zadnjih letih veliko vlaga v ambiciozne infrastrukturne projekte, medtem ko jim Rusija zagotavlja orožje in energijo, v državah nekdanje Sovjetske zveze pa ima tudi dolgoletni vpliv na jezik in kulturo.